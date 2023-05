La Premier League vio llegar a una estrella a inicios de temporada en Manchester City y ha respondido con goles, buenas actuaciones y un potencial envidiable: hablamos de Erling Haaland. El noruego llegó y ya lleva 47 partidos con el equipo ‘ciudadano’ y tiene la ‘estratosférica’ suma de 51 goles. Sin embargo, antes de despegar su carrera pudo llegar a Inglaterra, precisamente a Manchester United.

Pep Guardiola, DT de Manchester City, es uno de los más felices con la llegada de Haaland desde el Borussia Dortmund y su potencial ha sido demostrado con creces a lo largo de la temporada. Pero todo este panorama pudo haber cambiado si es que los ‘red devils’ aceptaban un ofrecimiento varios años antes de quien pudo ser el ‘salvador’ del club.

El caso es, que como desvela Ole Gunnar Solskjaer, el noruego pudo llegar a la ciudad inglesa varios años antes. El que fuera jugador y entrenador del United, fue el técnico de Haaland en su etapa en el Molde, advirtió de la joya que tenía entre manos: “Tenía a este delantero talentoso que nosotros (refiriéndose a su ex equipo) deberíamos haber tenido”.

De acuerdo a una publicación de The Sun, el relato detalla que toda esta comunicación surgió antes de su llegada al comando técnico de Manchester United, donde llegó a ser DT principal: “Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo, pero no me escucharon”.

Es cierto que los números del delantero noruego en Molde no estaban al nivel de los del resto de su carrera, pero la cifra en la que se valoraba el traspaso era ridícula viendo el nivel que ha alcanzado el 9 del City. “Pedí 4,5 millones de euros por Haaland, pero no lo firmaron”, afirmó Solskjaer.

Erling Haaland llegó a Manchester City procedente de Borussia Dortmund. (Foto: Getty Images)





La carrera de Haaland

Erling Haaland se fue de Molde y partió hacia Austria para jugar en el RB Salzburg. Las cifras alcanzadas en el cuadro rojiblanco comenzaron a asombrar en el ‘Viejo Continente’ y meses después aterrizó en Borussia Dortmund para comenzar a romper algunos récords.

Por entonces, cuando el noruego emprendió su aventura en la Bundesliga, Solskjaer ya era el primer entrenador del United y volvió a intentar el fichaje aunque no hubo suerte. Haaland tenía marcada una hoja de ruta que ha ido cumpliendo paso a paso hasta convertirse en el mejor delantero del mundo y destrozar todos los récords de la Premier. Mientras en una parte de Mánchester disfrutan de los goles del noruego, en la otra se siguen lamentando.





