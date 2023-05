No hay que el nombre de Lionel Messi es uno de los que más se comenta en el fútbol de Arabia Saudita y los últimos días han sido claves para afianzar los rumores que lo vinculan con Al Hilal. El argentino se irá de PSG a final de temporada y buscan convencerlo con una oferta multimillonaria. En medio del revuelo, el presidente de Al Hilal dio una pequeña pista de cómo va este proceso. Fahad Bin Saad Bin Nafel confirma este interés.

“No me preguntes por Messi, no daré ninguna noticia. Si sale algo oficial lo encontrarás en el departamento de prensa”, aseguró Fahad Bin Saad Bin Nafel, tras coronarse como campeón de la Copa del Rey en Arabia Saudí en el triunfo de Al-Hilal, por penales, penaltis contra el Al-Wahda (1-1, 7-6).

La prioridad de Al Hilal es fichar al siete veces Balón de Oro: no esconden la intención y harán todo lo que esté en sus manos para poder llevarse al capitán de la Selección de Argentina. La pretensión del Barcelona parece inofensiva para el club árabe que, tranquilamente, doblaría los números de su propuesta, aunque queda ver si el corazón puede más en el caso de Leo.

De esta manera, las palabras de Fahad Bin Saad Bin Nafel solo dejan señalar que no hay nada cerrado entre Lionel Messi y Al-Hilal. Además, el futuro del argentino se mantiene en el aire porque Barcelona es otro de los equipos interesados en ficharlo para la próxima temporada.

Lionel Messi dejará PSG a final de temporada. (Foto: Getty Images)





PSG dejó de vender camisetas de Messi

A través de un informe emitido por ‘El Chiringuito’, se puede apreciar uno de los locales donde se venden jerseys y todo lo relacionado al equipo francés. Sin embargo, lo que llamó la atención es que no se encontró ningún elemento que haga referencia al número ‘30′, evidenciando que la casaca del campeón del Mundo con Argentina no está a la venta. Incluso, su rostro no aparece en ninguno de los murales, a diferencia de Kylian Mbappé, Marco Verratti, Sergio Ramos o Neymar, que sobresalen en la tienda.

Del mismo modo, la locutora que se encontraba en el local también señaló que no existía “rastro de él”, algo que preocupa a sus aficionados, puesto que se trata de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. “Ni siquiera tiene un mínimo lugar”, sostuvo la periodista.

Camiseta de Lionel Messi no aparece en tienda oficial del PSG. (Captura: El Chiringuito)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.