La llegada de argentinos a la Premier League comienza a tener un foco de atención específico porque hay un club que está muy cerca de incorporar a un tercer elemento de la ‘albiceleste’. Sí, hablamos de Chelsea. El cuadro ‘blue’ rompió el mercado hace algunas temporada para fichar a Enzo Fernández y, en el inicio del ciclo 2025/2026, aseguró a Alejandro Garnacho. Sin embargo, parece no ser suficiente porque, en los próximos días, Facundo Buonanotte se convertirá en nuevo jugador de la institución.

Este viernes, entrando en el fin de semana final antes del cierre del libro de pases, se cerró el arribo de Facundo Buonanotte al club de Londres. El volante, tras regresar de un préstamo en Leicester, no era tenido en cuenta en el Brighton. Por esta razón, despertó interés y se cerró una nueva cesión.

De acuerdo a información desde Inglaterra, Brighton no busca la futura venta del jugador por lo que lo prestará a Chelsea sin opción de compra fijada. Eso sí, existe la posibilidad de negociar una transferencia definitiva por un monto no estimado en el transcurso del año.

Facundo Buonanotte pertenece a Brighton. (Foto: Getty Images)

El ex futbolista de Rosario Central fue pretendido por clubes de Europa, pero Chelsea acaparó todo el interés. Además, influyó la decisión del jugador por arribar al actual campeón del Mundial de Clubes y que disputará la Champions League.

Desde el diario The Athletic, contaron que “Leeds tenía un vuelo reservado para el jueves por la tarde para llevar a Buonanotte a West Yorkshire, pero nunca abordó”. La razón fue que Chelsea se metió en el radar de búsqueda por el joven argentino que vestirá su tercera camiseta en Inglaterra.

La llegada de Buonanotte significará una operación rápida y sin trabas. De esta manera, será compañero de su compatriota Enzo Fernández, quien es capitán del equipo y también figura. Otro de los que llegó fue Alejandro Garnacho, procedente de Manchester United con un contrato de 40 millones de libras y un contrato por siete años.

Alejandro Garnacho. (Foto: Getty Images)

Facundo no la tendrá fácil para hacerse un lugar en el once, pero teniendo en cuenta que el Chelsea afrontará cuatro competencias (Champions, Premier y las dos copas), un joven de 20 años con más de 80 partidos en Inglaterra podría ser una importante pieza de recambio para un equipo que peleará todo lo que juegue.

Por lo pronto, Chelsea jugará este fin de semana ante Fulham, en lo que respecta a un nuevo equipo de Londres. Los dirigidos por Enzo Maresca tienen cuatro puntos en las dos fechas disputadas. En el debut, igualaron sin goles ante Crystal Palace y en la última vencieron por 5-1 a West Ham.

