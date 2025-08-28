Kevin Quevedo en duda para los partidos ante Uruguay y Paraguay. (Foto: FPF)
“Tras sentirse en el entrenamiento de la selección peruana, Kevin Quevedo pasó una resonancia magnética“, fue la información que compartió Marcello Merizalde en su cuenta de ‘X’.

Kevin Quevedo vive un buen presente en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
Noticia en desarrollo...

