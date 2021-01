No hay tranquilidad en Manchester United . La campaña de los ingleses en la Premier League no es motivo suficiente para que todo el plantel se sienta tranquilo. Incluso, dentro de la institución se barajan nombres para que no continúen más en el equipo por bajo rendimiento.

Según los medios ingleses, Sergio Romero, Phil Jones, Marcos Rojo, Jesse Lingard, Daniel James y Brandon Williams son los que integrarían la lista de futbolistas con los que Solksjaer no piensa contar más en el elenco rojo.

Manchester United encadena seis partidos sin perder y es líder de la Premier League. Sin embargo, continúa planificando lo que será el futuro, por lo que no tendría problemas en deshacerse de algunos elementos que no han dado la talla en estos últimos meses.

La historia del cuadro inglés invita a rodearse de los mejores, por lo que -de darse estas salidas- se evaluarían los nombres de las próximas incorporaciones que llegarían para sumar al cuadro de Solksjaer.

Pogba es otro de los que podría dejar Manchester United

Hace unas semanas, Mino Raiola, representante de Paul Pogba, explicó que la relación entre su cliente y el Manchester United ha llegado a su fin. El volante francés ya no sonríe en Old Trafford y en la directiva del equipo han entendido que la mejor decisión es venderlo en el mercado de fichajes de verano.

Así lo asegura el diario ingles ‘Daily Mirror’, que agrega que antes de verlo partir gratis en junio de 2022, fecha en la que termina el contrato de Pogba, prefieren venderlo en el mercado de pases. De esta forma, los ‘Red Devils’ recuperarán parte del dinero que se gastaron con su compra.

