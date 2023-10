La situación de Kalvin Phillips en el Manchester City ha despertado la atención en el mundo del fútbol, ya que el mediocampista inglés ha abierto la puerta a una posible salida del club debido a su falta de minutos en el equipo de Pep Guardiola. El volante, quien llegó a Etihad Stadium en el verano de 2022 en una transferencia que ascendió a 50 millones de euros, ha lidiado con una serie de obstáculos que han limitado su impacto en el club desde su que fue fichado. Entre lesiones y problemas de forma, el internacional apenas ha tenido la oportunidad de destacar en el once titular.

La presente temporada ha presentado un panorama aún más desafiante para Phillips, ya que solo ha participado en tres partidos como suplente, a pesar de la suspensión de tres partidos de Rodrigo Hernández. Lo que sorprendió a muchos fue la elección de Guardiola de darle prioridad a Rico Lewis, un joven de 18 años, en lugar de Phillips, en el importante partido ante Arsenal.

En una declaración que ha generado revuelo en los medios deportivos, Phillips expresó su deseo de jugar al fútbol con regularidad, lo que sugiere que está dispuesto a explorar otras opciones si su situación actual no mejora.

“Quiero jugar al fútbol todo lo que sea posible”, afirmó el centrocampista de 27 años, quien recientemente fue titular con la selección inglesa en la victoria por 3-1 ante Italia, un partido que aseguró la presencia de Inglaterra en la Eurocopa 2024.

En una entrevista posterior al partido, Phillips añadió: “En el último año y medio no he podido hacerlo debido a las lesiones y a otros factores. Es algo que voy a tener que pensar. Espero que mis oportunidades lleguen, pero si no, tendré que tomar otras decisiones”.

Kalvin Phillips firmó por Manchester City hasta mediados del 2028. (Foto: Manchester City)





Futuro incierto en el Manchester City





La declaración de Phillips ha dado pie a especulaciones sobre su futuro en el Manchester City, y se ha convertido en un tema de discusión entre los seguidores del club. La incertidumbre sobre si Guardiola integrará con mayor frecuencia al mediocampista en el once titular o si el jugador considerará ofertas de otros clubes añade un elemento de suspense al panorama del fútbol inglés.

El Manchester City enfrenta una disyuntiva en relación con el futuro de Phillips, ya que posee a un talentoso mediocampista en sus filas, pero la falta de oportunidades podría llevar al jugador a explorar otras opciones en busca de minutos y una mayor contribución en el terreno de juego. La evolución de esta historia promete ser una de las principales tramas a seguir en los próximos meses en el mundo del fútbol.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR