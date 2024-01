Dejando de lado los festejos por Año Nuevo, Liverpool no puede desenfocarse y este lunes 1 de enero tiene una difícil misión: vencer al Newcastle United para mantenerse como líder absoluto de la Premier League. Así pues, el camino en Anfield se abrió gracias a una excelente definición de Mohamed Salah, quien terminó un contragolpe letal que fue bien llevado por Luis Díaz, una de las figuras en este duelo por la vigésima jornada del campeonato inglés.

La jugada comenzó en el centro del campo, cuando Dominik Szoboszlai tomó un despeje y aprovechó el mal repliegue de las ‘Urracas’ para encontrar libre al colombiano. Este, viendo que sus marcadores estaban retrocediendo en inferioridad numérica, utilizó toda su habilidad para sacarse de encima a dos rivales y quedar con el campo visual despejado para habilitar a Darwin Núñez. Ya en el área, el uruguayo también decidió bien.

Todos los ojos estaban puestos sobre Núñez y Díaz, mientras que ‘Mo’ Salah llegaba solo por el centro y ningún zaguero del Newcastle lo referenció. De esta manera, el egipcio recibió una asistencia del exatacante del Benfica y solo tuvo que empujar el esférico para vencer a Martin Dúbravka. Con este tanto, el africano llegó a 13 en lo que va de la presente Premier League y a las 17 dianas contabilizando todas las competiciones.

Liverpool vs. Newcastle: lo que se les viene

Luego de este partido por la fecha 20 de la Premier League, Liverpool volverá a jugar este fin de semana cuando reciba al Arsenal por la tercera ronda de la FA Cup. Dicho compromiso está programado para el domingo 7 de enero desde las 11:30 a.m., se disputará en Anfield y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, además de su versión de streaming vía Star Plus.

Mientras se mantienen en la pelea por el campeonato británico, los ‘Reds’ quieren demostrar que están en su mejor momento y qué mejor manera que ante uno de los clubes que también está en la pugna por el título. Si bien la FA Cup es otro torneo, será clave para los de Jürgen Klopp imponerse en casa ante los ‘Gunners’, pues esto significaría un importante golpe sobre la mesa para reafirmar que hoy por hoy son el mejor equipo de Inglaterra.

Newcastle United, por su parte, volverá a jugar esta semana cuando visite al Sunderland por la tercera ronda de la FA Cup. Este encuentro está pactado para el sábado 6 de enero desde las 6:45 a.m., tendrá lugar en el estadio de Luz y podrá verse a través de la señal de ESPN, también con la opción de Star Plus. Los de Eddie Howe no están pasando por un buen presente y un triunfo en este duelo podría servirles para cortar esta racha de irregularidad.





