Harry Maguire atraviesa un período complicado. A pesar de las numerosas críticas sobre su desempeño, el defensa central inglés formaba parte del once titular del Manchester United hace unos meses. Sin embargo, en la actualidad, Erik Ten Hag no cuenta con él, y en esta temporada solo ha participado en cuatro partidos, de los cuales fue titular en dos debido a la plaga de lesiones que afecta a la defensa de los ‘Red Devils’. Ahora, Maguirre busca nueva oportunidades en otro club, indicando que va aguantar estar en el banquillo tanto tiempo.

Frente a estas circunstancias, durante la última ventana de transferencias de verano, Harry Maguire, seleccionado defensor central de Inglaterra, quien previamente había tenido un paso por el Leicester, estuvo a punto de unirse al West Ham, equipo que compite en la Premier League. No obstante, la transferencia no se materializó y se quedó en Manchester, aunque el entrenador Ten Hag no lo tiene en cuenta.

Recientemente, medios británicos, incluyendo The Mirror, dieron a conocer la decisión que Harry Maguire ha tomado acerca de su futuro en uno de los clubes más prominentes a nivel mundial. “La opción del West Ham no fue porque no hubo acuerdo entre clubs y yo. No fue solo mi oportunidad de decir: ‘Sí, me voy’. No hubo acuerdo entre ambos clubs, por lo que la oportunidad real no estaba allí porque no llegamos lo suficientemente lejos en el camino”, manifestó Maguire, quien expresó críticas hacia el club con el que todavía tiene contrato.

De acuerdo a los informes de la prensa inglesa, Maguire estaría dispuesto a salir en enero con el objetivo de conseguir los minutos que necesita, los cuales no le están siendo brindados en el Manchester United. Si no juega, es improbable que pueda representar a Inglaterra en la Eurocopa, por lo tanto, su única alternativa sería buscar una salida cuando se reabra el mercado de transferencias.

“No me voy a sentar aquí toda mi vida a jugar una vez al mes y, si esto continúa, estoy seguro de que el club y yo nos sentaremos y charlaremos sobre algunas cosas”, afirmó el futbolista inglés que está buscando recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los defensores más costosos del mercado. Es importante destacar que Harry, adquirido en agosto de 2019 por una suma de 70 millones de euros, tiene un contrato en vigor con el Manchester United que se extiende hasta junio de 2025.

A pesar de que la transferencia no se concretó, el West Ham parece estar dispuesto a hacer otro intento por fichar al defensor. A pesar de su valor de mercado de 20 millones de euros, los Hammers podrían ofrecer una suma inferior por los servicios de Maguire. Desde su llegada al Old Trafford, Maguire ha disputado un total de 179 partidos, en los cuales ha anotado siete goles y proporcionado seis asistencias. Además, logró el título de la Copa de la Liga de Inglaterra en 2023.





Erik ten Hag explota contra Harry Maguire

La relación entre Erik ten Hag y Harry Maguire está en un mal momento: después de despojarlo de la capitanía, el entrenador optó por mantenerlo en el banquillo al comienzo de la Premier League. El técnico neerlandés fue claro en cuanto a la situación del defensor inglés y afirmó que, si no muestra un esfuerzo por recuperar su lugar, podría salir durante el período de mercado de pases, que concluye el 31 de agosto.

Tras colocarlo como suplente y quitarle la cinta de capitanía el mes pasado, Ten Hag fue tajante en la rueda de prensa previo al duelo ante los ‘Lobos’: “Si no puede luchar por su puesto se tiene que ir”. Este comentario del entrenador llega en medio de rumores de que el West Ham ha ofrecido 35 millones de euros por los servicios del jugador de la selección inglesa.

No obstante, Erik reconoció que Harry Maguire es uno de los jugadores más hábiles de su plantel. “Tiene el nivel para ser un central de primera clase mundial. Es el mejor para la Selección de Inglaterra, ¿por qué no debería ser el mejor para nosotros? Tiene que tomar una decisión”, concluyó el DT de 53 años de edad.





