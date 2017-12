Zlatan Ibrahimovic no tiene una buena relación con Josep Guardiola . Eso es conocido. Desde que el estratega español dejó de contar con él en el Barcelona, el sueco siempre ha sido uno de sus principales detractores, razón por la que su molestia luego de verse derrotado por el catalán es visible.

En una entrevista con ' Sky Italia', el delantero sueco contó pasajes y anécdotas que vivió cuando era dirigido por Guardiola. Zlatan nunca olvidará los primeros seis meses con el Barcelona, donde conquistó títulos y fue uno de los principales goleadores.

"En mis primeros seis meses en Barcelona marqué muchos goles y ganamos dos Supercopas. Fueron perfectos. Luego, cambió el sistema y eso no fue bueno para mí. En el club me dijeron que hablara con Guardiola", contó el delantero sueco.

"Le dije a Guardiola que había sacrificado a los otros jugadores por Messi. Me dijo que me entendía. Después de eso, estuve en el banquillo al siguiente partido, al siguiente y al siguiente", agregó Ibrahimovic.

Fue por esa razón que Zlatan tildó de 'filósofo' a Guardiola en un sentido totalmente sarcástico. "Desde entonces, ni me habló ni me miró. Si yo entrase en una habitación, él se habría ido. Yo iría a su encuentro y él iría a otro lado. Entendí que había algo más allá del fútbol", afirmó.

"El problema era suyo, era él quien no había resuelto el problema conmigo. Leí que lo mismo les había sucedido a Mandzukic y Eto'o. No es el peor entrenador con el que he trabajado, pero es el más inmaduro porque un hombre resuelve sus problemas", sentenció Ibrahimovic.