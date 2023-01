La remontada del Manchester City 4-2 ante el Tottenham, tras ir perdiendo 0-2 hasta el descanso en el Etihad Stadium, dejó un sabor agridulce en Josep Guardiola. Primero dejó un par de ‘recados’ para Mahrez y su afición de los ‘Cuidadanos’ en ‘Sky Sports’, después reflexionó en ESPN de forma bastante dura sobre la falta de intensidad y ‘hambre’ de su equipo esta temporada 2022/23 en la Premier League.

“No podemos negar lo felices que estamos, pero estamos lejos del equipo que éramos, no en cuanto al juego, jugamos bien en el segundo tiempo, pero hubo muchas cosas, la competitividad en cuanto a lo que tenemos para hacer eso estamos lejos, muy lejos”, comenzó explicando Pep.

“¿Qué cosas faltan? Pasión, ganas, de ganar desde el minuto uno. Es lo mismo para nuestros espectadores, nuestros aficionados. Fueron tan silenciosos durante 45 minutos”, agregó, tajante, el DT español. En tanto, sobre los reproches de la hinchada, fue filoso: “Quiero a mis hinchas de vuelta. Quiero que mis hinchas vuelvan aquí”.

“Todos tenemos claro lo que hemos hecho, las ligas que ganamos, de lo buenos que somos y los fans están tranquilos pero necesitamos dos golpes en la cabeza para reaccionar. Hoy hemos tenido suerte, pero esto no pasa. No veo nada que me guste para el futuro”, disparó el ex entrenador de Barcelona y Bayern Múnich.

“Los jugadores tienen que darle algo a los espectadores. Tenemos que hacerlo, pero todos están como relajados. La Premier League no espera. Tenemos al Arsenal enfrente”, soltó. Y agregó: “No estoy contento con mi equipo. Por supuesto que no. No reconozco a mi equipo. Mi equipo siempre tiene pasión, ganas y corre y todo”.

“Mi deber es lograr que cambiemos eso. Arsenal hace 20 años que no gana la Premier y se matan en cada partido, nosotros no lo hacemos. Eso pasa. O cambiamos o no vamos a ganar nada, ni la Premier ni la Champions, ni otra copa. Nos falta amor por lo que hacemos, agallas, estómago, cosas que no tenemos”, finalizó.

¿Cómo marcha el Manchester City en la Premier?

Manchester City (42 unidades) está a cinco puntos del Arsenal, pero con un partido más disputado. Antes de remontar al Tottenham, venían de caer eliminados con el Southampton en Copa de la Liga y con el Manchester United (con polémica) en el Derby de la cuidad.





