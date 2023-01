El estatus de Julián Álvarez en el mundo del fútbol cambió radicalmente después de su destacada actuación en el Mundial Qatar 2022, donde salió campeón con la Selección Argentina. Ahora ya no hablan de él como el ‘suplente de Haaland’ o un jugador llegado de River Plate que busca hacerse un espacio en el Manchester City. Hablar de la ‘Araña’ es referirse a un jugador cada vez más completo y que tiene todo para marcar época en la Premier League.

Cuando los ‘Citizens’ ficharon al delantero de 22 años, jamás pensaron que su explosión de daría tan pronto y en un contexto mundialista. Por ello, ahora que ha encontrado en Erling Haaland una competencia dura, están buscando que ambos se puedan adaptar a un solo sistema para, dado el caso, puedan jugar juntos sin ningún problema.

Dicho esto, un viejo recuerdo ha vuelto a poner a Julián en las primeras planas de la prensa británica. Sucede que David Moyes, técnico del West Ham United, confesó recientemente que tuvo la oportunidad de ficharlo, pero que en su momento no se sintió convencido por su potencial porque todavía “le faltaba algo”.

En diálogo con el podcast ‘Diary of a CEO’, el entrenador escocés fue consultado sobre los jugadores que alguna vez pudo haber fichado, y recordó inmediatamente el caso de la ‘Araña’. Sucede que Moyes lo vio cuando aún estaba en River Plate, siendo una de las figuras del esquema de Marcelo Gallardo.

“Hace poco, porque hemos estado hablando de ello, Álvarez, que acaba de jugar con Argentina en el Mundial. Contraté a un nuevo ojeador que me dijo: ‘Mira, deberías ir a por Álvarez en River Plate’”, comenzó a narrar el director técnico de 59 años.

“Lo vi y pensé que técnicamente era muy bueno y que había hecho muchas cosas buenas como delantero centro, pero pensé que quizá no era el que queríamos, teníamos a ‘Micky’ Antonio, que lo había estado haciendo muy bien, y pensé, no sé”, añadió.

Julián Álvarez lleva 8 goles en esta temporada con el Manchester City. (Foto: Getty Images)

Moyes quedó deslumbrado por los movimientos de Julián Álvarez, pero finalmente no le hizo caso a su ojeado. “A veces los jugadores cambian en seis meses, pero tengo que decir que hay otros jugadores así que no te llevas y no llegan a ser un verdadero éxito, pero ese de momento es sólo uno en el que probablemente, porque fue hace sólo un año, decidí: ‘No, no es uno que me vaya a llevar’”, puntualizó.

Los números de Julián Álvarez con el City

Desde su llegada a mediados del 2022, Julián Álvarez ha alternado partidos jugando de titular y entrando desde el banquillo. En total, ha sumado 1073 minutos en 23 encuentros disputados, en los cuales ha marcado ocho goles y ha servido dos asistencias. Eso, contabilizando todos los torneos que hasta la fecha ha disputado el elenco dirigido por Pep Guardiola.





