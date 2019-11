Lo acompañaron en el dolor. La lesión de André Gomes generó la reacción de varios fanáticos en el Goodison Park en el partido entre Everton vs. Tottenham. Luego de que el surcoreano Son Heung-Min le fracturara el tobillo al mediocampista luso, los hinchas no soportaron ver el estado del tobillo del jugador de los ‘Toffees’. Las imágenes están dando la vuelta al mundo.



André Gomes sufrió una grave lesión en un tobillo tras una dura entrada del surcoreano Son Heung-min, este domingo a diez minutos del final del empate 1-1 entre ambos equipos.



La gravedad de la lesión de Gomes fue tal que el realizador de la televisión inglesa no ofreció la repetición.



Pero las reacciones de Son, que fue expulsado y que desde que vio el tobillo del internacional portugués rompió a llorar y no se quitó las manos de la cabeza, así como las lágrimas del técnico del Everton Marco Silva, o del marfileño del Tottenham Serge Aurier, que se puso a rezar, hablan por si solas.



Jugadores del Everton abrazaron a Gomes hasta que una camilla se lo llevó del campo.



"Lo sentimos mucho, ha sido realmente una situación dura, muy mala suerte cómo Gomes ha caído en la jugada. Lo único, enviarle nuestros mejores deseos, estamos devastados por esta situación", señaló el técnico argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino.



