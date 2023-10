Cristiano Ronaldo se encuentra más vigente que nunca y está buscando romper otro récord: ser el nuevo rey de los goles. Pareciera que el delantero de Al Nassr está viviendo una segunda juventud, ya que después de cumplir los 30 años, ‘CR7′ ha anotado 72 goles con Portugal, llegando a un total de 125 tantos en 202 partidos con la selección portuguesa. El ‘Bicho’ registra 857 goles en su carrera, después de su último doblete. Tras esto, el presidente del Porto lo desafió en llegar a los 1000 goles, lo que él respondió: “no es imposible”.

Como para demostrar que sigue siendo uno de los mejores del mundo, en su partido más reciente con Portugal, Cristiano Ronaldo de 38 años anotó un doblete y contribuyó a la clasificación de la selección portuguesa para la Eurocopa 2024. Ante esta situación, el presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, le planteó un nuevo desafío que muchos seguidores del ex Real Madrid consideran posible: “La conversación que tuve ayer con el presidente de Porto fue que me hizo un desafío, de que tenía que alcanzar mil goles”, relató el astro.

El ‘GOAT’ portugués procedente de Madeira, es uno de los pocos futbolistas que puede igualar el récord del ‘Rey’ Pelé, quien, según algunos historiadores, se convirtió en el primer futbolista en anotar 1000 goles (cabe destacar que esta cifra sigue siendo motivo de controversia). Actualmente, ‘CR7′ necesita marcar 143 goles más, ya sea en su equipo de la liga de Arabia o con la selección, para confirmar su posición como uno de los mejores del mundo y posiblemente: la única persona en llegar a los mil goles como profesional.

“Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente”, declaró tras el partido de Portugal en el que alcanzó los 857 goles en su carrera.

Para lograr este nuevo objetivo, Ronaldo, sabe que es vital estar bien físicamente. Muchos de sus compañeros, tanto en clubes y selección, destacan el profesionalismo del portugues a la hora de preparase previo a cada encuentro. “Creo que va a ser bastante difícil, pero, como dije, se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación, físicamente. Obviamente, si mis piernas y mi físico me tratan bien, lo lograré”, afirmó el delantero que próximamente se enfrentará ante Bosnia y Herzegovina por la Euro.

Ronaldo declaró hace un tiempo que espera jugar hasta los 40 años. Es consciente de que su condición física no es la misma que cuando estuvo en su primera temporada en el Manchester United, y ahora se enfoca más en el juego colectivo y en la obtención de resultados. Por esta razón, para alcanzar los 1000 goles, primero busca llegar llegar a los 900. “A ver, son pequeños pasos los que me motivan. Pero hasta llegar a mil primero quiero llegar a 900. Todavía queda mucho por hacer. Creo que llegaré. Ahora es paso a paso. Los objetivos deben definirse a corto plazo y no a largo plazo. Miro este gol, a los 900, con confianza. Ahora para llegar a los mil, hay muchas piedras que hay que romper, pero todo es posible”, declaró el portugués.





La vigencia de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha acumulado más de 200 partidos con la Selección, donde ostenta el título de máximo goleador con 125 goles, además de ser el principal anotador entre todas las selecciones. En el año 2023, sumando sus actuaciones tanto con Portugal como con Al Nassr, el ‘Bicho’ ha marcado en 38 ocasiones, quedando solo un gol por debajo de Erling Haaland, quien encabeza la lista de goleadores. Ronaldo se encuentra en un buen momento de forma y expresó su satisfacción por el desempeño de la selección nacional.

Gol de Cristiano Ronaldo para el 3-1 de Portugal vs. Eslovaquia. (Video: Polsat Sport)

Asimismo, Cristiano Ronaldo es el goleador de Portugal en las Eliminatorias para la Eurocopa del próximo año con 7 goles, contribuyendo al éxito del equipo luso que ya ha asegurado su participación con un puntaje perfecto, a pesar de que aún quedan tres jornadas por disputarse.

Lista de futbolistas más goleadores de la historia

Según la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (R.S.S.S.F), una organización internacional amateur dedicada a recopilar estadísticas de fútbol con el propósito de construir un archivo exhaustivo de información relacionada con este deporte a nivel mundial, se ha elaborado una lista que incluye a los futbolistas con más goles en la historia del fútbol. Entre los principales nombres de la lista, se pueden encontrar a Cristiano Ronaldo y Messi, quienes han superado la marca de los 800 goles cada uno.

Jugador GOLES Partidos Promedios Temporadas 1° Cristiano Ronaldo 857 1187 0,72 2002-Act 2° Lionel Messi 819 1042 0,79 2004-Act 3° Josef Bican 805 530 1,53 1928-1956 4° Pelé 757 815 0,92 1956-1977 5° Romario 743 961 0,77 1985-2009 6° Ferenc Puskas 706 718 0,99 1943-1966 7° Gerd Müller 681 758 0,9 1962-1983 8° Jimmy Jones 647 614 1,05 1946-1965 9° Abe Lenstra 645 650 1,05 1936-1965 10° Robert Lewandowski 629 875 0,72 1999-Act

De acuerdo al recopilador de datos, es importante destacar que estas cifras pueden variar en otras fuentes, ya que se limitan a contabilizar únicamente los partidos oficiales. Goleadores y partidos de categorías inferiores o encuentros amistosos no están considerados en aras de garantizar una comparación precisa.





