Es uno de los protagonistas del mercado de verano europeo y pretendientes le sobran, aunque es el Bayern Munich el que más cerca estaría de hacerse de sus servicios. Entre tanto, el aún delantero del Liverpool se encuentra concentrado con su selección, Senegal, desde donde dio nuevas luces de su futuro. Sadio Mané sorprendió al revelar uno de los motivos por los que desea salir de Anfield.

“No te preocupes, no está lejos. No tengas prisa, lo verás pronto, no hay problema”, dijo Mané en una rueda de prensa. El delantero de 30 años ya ha sido vinculado con el Bayern, pero no confirmó el interés de los alemanes antes del partido de clasificación para la Copa de África contra Benin.

El jugador africano llegó a Anfield hace ya seis temporadas por 30 millones de euros, procedente del Southampton, y podría dejar a los ‘Reds’, con los que tiene un año más de contrato, por una cantidad cercana a los 25 millones de euros, según explica la prensa inglesa.

Sadio Mané, que anotó 23 goles en la temporada que acaba de acabar, soltó también una confesión que tiene que ver con sus compatriotas, que aunque suene a broma, no inspiran nada positivo para los intereses del Liverpool.

“Miro las redes sociales como todos los jóvenes senegaleses, como la nueva generación también”, dijo. “A veces veo los comentarios y si lo miras, el 60% o el 70% de los senegaleses quieren que me vaya del Liverpool, ¿no? Y yo haré lo que ellos quieran”, sentenció.

Con la camiseta de Liverpool, el delantero senegalés ganó un trofeo de Premier League, uno de FA Cup y otro de EFL Cup a nivel local; mientras que en el aspecto internacional, obtuvo la Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en el 2019.





