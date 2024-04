Manchester City vs Nottingham Forest se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 28 de abril por la fecha 35 de la Premier League que se llevará a cabo en el Estadio City Ground. El partido está programado para arrancar desde las 10:30 de la mañana (hora colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Manchester City vs Nottingham Forest EN VIVO: los Rojos se preparan para el duelo por Premier League. (Video: Nottingham Forest)

Manchester City vs Nottingham Forest: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Josko Gvardiol, Nathan Aké, Manuel Akanji, Kyle Walker; Mateo Kovacic, Rodri; Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva; Julián Álvarez.

Nottingham Forest: Matz Sels; Ola Aina, Murillo, Moussa Niakhaté, Neco Williams; Danilo, Nicolás Domínguez; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Giovanni Reyna; Chris Wood.