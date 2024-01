Liverpool vs. Bournemouth chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 21 en una fecha más por la Premier League de Inglaterra, en un partido que se disputará en el Estadio Vitality Stadium. El compromiso, que será crucial para el equipo de Luis Díaz que lidera el torneo, busca ampliar la brecha con el Manchester City. Está programado para iniciar a las 11:30 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de las señales de STAR Plus y ESPN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En Depor, puedes revisar el mejor minuto a minuto, incidencia, con la mejor previa, con los goles, estadísticas, goles, alineaciones y más.

Liverpool vs. Bournemouth: revisa el horario y cómo ver la Premier League. (Vídeo: X).





Liverpool vs. Bournemouth: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson, Joe Gómez, Konaté, Van Dijk, Bradley, Mac Allister, Jones, Elliot, Gakpo, Nuñez, Diaz.

Bournemouth: Neto, Smith, Zabarnyi, Mepham, Tavernier, Cook, Christie, Billing, Kluivert, Sinisterra, Solanke.