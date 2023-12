Liverpool vs. Burnley se miden EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE TV este martes 26 de diciembre por la fecha 19 de la Premier League. El encuentro, que se disputará en el Estadio Turf Moor, está pactado para jugarse a las 12:30 p.m. (hora peruana, 2:30 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus y DAZN. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que este partido es parte del tradicional Boxing Day en Inglaterra. Revisa las mejores incidencias del compromiso en la web de Depor. No te lo puedes perder.

El plantel de Liverpool celebró la Navidad a su manera. (Video: Liverpool)





Liverpool vs. Burnley: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.

Burnley: James Trafford; Vitinho, Dara O´shea, Jordan Beyer, Taylor; Bruun Larsen, Sander Berge, Brownhill, Wilson Odobert; Zeki Amdouni, Jay Rodríguez.