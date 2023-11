¡Problemas y más problemas! Además la mala racha de los malos resultados en el campo, hay otro motivo de molestia en el Manchester United. Según el diario británico Daily Mail, varios miembros del equipo habrían expresado quejas sobre la indumentaria desde el comienzo de la temporada, y la marca que los provee está trabajando para resolverlo. El causante parece estar relacionado con el tamaño de las camisetas y medias, lo que dificulta a los jugadores mostrar su máximo rendimiento en la Premier League y en la Champions League. Hinchas ya se encuentran cansado del pésimo momento del club y ahora biscan mejores resultados lo más antes posible.

El 2023 podría catalogarse como uno de los peores años que ha vivido el Manchester United. Tanto jugadores como cuerpo técnico no se sienten cómodos con los malos resultados que están experimentando. “El Manchester United es un cementerio de jugadores. Existe un ambiente de toxicidad que no se va. Ten Hag es un grandísimo entrenador y José Mourinho también lo es. Lo que hay que pensar es por qué no triunfan aquí”, comentó Gary Neville, exjugador del United que consiente del mal momento que vive el club.

Asimismo, los jugadores no muestran un buen rendimiento en el campo. El esquema que presenta Ten Hag no refleja una organización previa antes de cada partido. Tanto hinchas como jugadores no se sienten cómodos con la situación que atraviesa el club, y según un medio inglés, uno de los factores que contribuye al mal momento del club ‘Rojo’ sería la indumentaria. “Adidas está buscando una solución tras las quejas de algunas de las estrellas del Manchester United”.

Los jugadores, con el objetivo de sentirse más a gusto durante el juego, optaron por utilizar camisetas ‘bambas’ para sentirse cómodos al momento de corrrer. Sin embargo, esto no sería el único inconveniente del cual se quejaron los jugadores de Ten Hag, también habrían mencionado que las medias les resultan muy ajustadas alrededor de las pantorrillas. “Está estudiando una solución tras las quejas de algunos jugadores, que no llevan las medias oficiales de casa desde el segundo partido de la temporada”, reveló.

André Onana, nuevo fichaje que vino a suplir el puesto que dejó David de Gea, quien es notoriamente menos corpulento que él, sería uno de los más perjudicados por esta situación con la indumentaria, según afirman. Después del 2-1 ante el Sheffield United, el camerunés habría pedido cambiar su casaca porque le “quedaba demasiado ajustada”, comentó tras el encuentro.





Jugadores del City critican a los de United

El primer derbi de Mánchester de la temporada, que tuvo lugar en Old Trafford, no solo resultó en una contundente victoria a favor del Manchester City, sino que también desencadenó una polémica que ha captado la atención tanto de aficionados como de expertos.

Después del triunfo por 0-3 del equipo de Pep Guardiola, se difundieron imágenes en las que el entrenador español y Erling Haaland parecían estar inmersos en una intensa conversación sobre la jugada que llevó al segundo gol del noruego. Sin embargo, el comportamiento peculiar de ambos en el campo no pasó desapercibido para algunos de los seguidores del Manchester United y el exjugador del equipo, Roy Keane, no dudó en expresar su opinión al respecto.

Roy Keane, actual comentarista y figura emblemática del fútbol inglés, expresó su crítica hacia lo que él percibió como un acto de “puro teatro” por parte de Guardiola y Haaland. En sus declaraciones, el irlandés lamentó la actitud de ambos jugadores en el campo y cuestionó la necesidad de extender una conversación sobre una jugada en particular durante un lapso tan prolongado.

“Puedes hablar de ello en el vestuario. ¿Cuál es realmente el problema? Fue un bonito cabezazo de Haaland, sí, pero no hace falta hablar de ello en el campo durante cinco minutos. Baja por el túnel de vestuarios y celebra tu victoria con tu jugador allí”, señaló Keane, enfatizando la necesidad de mantener ciertas discusiones y celebraciones lejos de la vista del público.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR