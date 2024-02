En el implacable mundo del fútbol de élite, incluso los detalles más insignificantes pueden tener un impacto monumental en la carrera de un jugador. Un ejemplo reciente de esto es la experiencia de Kalvin Phillips en el Manchester City, una odisea marcada por la lucha contra el peso y la desilusión bajo la dirección de Josep Guardiola. El ahora jugador del West Ham concedió una entrevista a The Guardian, en la que abrió su corazón sobre su pasado en el Etihad Stadium y las dificultades que enfrentó bajo el mandato de Pep. Según Phillips, el entrenador catalán fue el principal responsable de su salida del equipo y lo sumió en los momentos más difíciles de su carrera.

El futbolista, de tan solo 26 años, llegó al City en julio de 2022 con grandes expectativas después de brillar en el Leeds United. Sin embargo, lo que parecía ser un paso adelante en su carrera se convirtió rápidamente en un desafío abrumador. Pep Guardiola, conocido por su exigencia y su atención al detalle, lo señaló públicamente por tener un kilo y medio demás respecto a su peso ideal.

“Después del Mundial, viví los momentos más difíciles, cuando Pep salió y dijo que tenía sobrepeso. Tenía razón, pero hay diferentes maneras de abordar ese problema”, expresó Phillips en la entrevista, donde detalló cómo esta situación afectó su confianza y su bienestar.

El peso de Phillips, literal y figurativamente, se convirtió en un obstáculo en su trayectoria con el City, afectando su rendimiento y su relación con el entrenador y el equipo. Incluso su familia se vio afectada por esta situación, con su madre evitando asistir a los partidos por la angustia de ver a su hijo relegado al banquillo.

“Pep estaba muy frustrado porque yo volví 1,5 kg por encima de mi peso objetivo. Fue un gran golpe para mi confianza y para cómo me sentía en el City. Mi familia tampoco estuvo contenta con eso, especialmente mi madre. Ella se frustró, no vino a ver muchos partidos porque no le gustaba ver fútbol sin que yo jugara”, dijo.





Kalvin Phillips es ahora jugador del West Ham United. (Foto: Getty Images)





Buscó ayuda en el DT de Inglaterra





En un intento desesperado por recuperar su mejor forma y encontrar un nuevo comienzo, Phillips buscó el consejo de Gareth Southgate, quien lo alentó a permanecer en la Premier League y encontrar un nuevo club. El West Ham se convirtió en su refugio, donde espera dejar atrás las penurias vividas en el City y volver a brillar en el campo.

La historia de Kalvin Phillips es un recordatorio impactante de los desafíos que enfrentan los jugadores en el competitivo mundo del fútbol profesional. Aunque su tiempo en el Manchester City fue turbulento y desafiante, Phillips está decidido a dejar atrás el pasado y escribir un nuevo capítulo en su carrera con el West Ham.





Gareth Southgate aconsejó a Phillips no salir de la Premier League. (Foto: David GANNON / AFP)





