Le pone candela al duelo más atractivo en Inglaterra. Manchester City marcha en segundo lugar de la Premier League y Pep Guardiola trata de sobrellevar la situación con diversas declaraciones, con palabras que funcionan como parte de respaldo para evitar críticas al funcionamiento del equipo. Ahora, el catalán se refirió a Mikel Arteta, quien fue su asistente técnico y será el rival este viernes, cuando se midan ante Arsenal por la FA Cup.

“Si yo estoy entrenado aquí o donde sea y el Barça me llama, yo iré a Barcelona. Es mi club”, sostuvo el DT, en unas palabras que muchos imprimirán en su mente pese a que en el seno ‘culé’ están contentos con la labor de Xavi Hernández, técnico azulgrana en lo que va de la temporada.

Asimismo, el técnico recordó cómo se vivía cada momento en el banquillo con el actual entrenador del Arsenal. Arteta partió hacia los ‘Gunners’ con el afán de tener el rol principal y esto significó un avance, según mencionó Guardiola en la conferencia de prensa.

“Marcamos muchos goles cuando era mi mano derecha y él siempre saltaba y celebraba... excepto contra un equipo. Yo saltaba, celebraba, me giraba y él estaba sentado. Era el Arsenal. Entonces me di cuenta: ‘A este chico le gusta el Arsenal. Todo el mundo tiene sueños y por eso se fue a su club, al equipo que soñaba. Era seguidor del Arsenal por el hecho de jugar allí, era capitán y amaba ese club”, apuntó al respecto.





La crítica de Pep Guardiola a Manchester City

La remontada del Manchester City 4-2 ante el Tottenham, tras ir perdiendo 0-2 hasta el descanso en el Etihad Stadium, dejó un sabor agridulce en Guardiola. El DT reflexionó en ESPN de forma bastante dura sobre la falta de intensidad y ‘hambre’ de su equipo esta temporada 2022/23 en la Premier.

“Mi deber es lograr que cambiemos eso. Arsenal hace 20 años que no gana la Premier y se matan en cada partido, nosotros no lo hacemos. Eso pasa. O cambiamos o no vamos a ganar nada, ni la Premier ni la Champions, ni otra copa. Nos falta amor por lo que hacemos, agallas, estómago, cosas que no tenemos”.





¿Cómo marcha el Manchester City en la Premier?

Manchester City (42 unidades) está a cinco puntos del Arsenal, pero con un partido más disputado. Antes de remontar al Tottenham, venían de caer eliminados con el Southampton en Copa de la Liga y con el Manchester United (con polémica) en el Derby de la ciudad.





