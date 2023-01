En el estadio Old Trafford, Manchester United vs. Bournemouth chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 19 de la Premier League en Inglaterra. El partido empezará a las 3:00 de la tarde (hora peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Paramount+, STAR Plus y DAZN. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Manchester United llega con los ánimos superpuestos para su duelo frente al Bournemouth, luego de salir vencedor en sus dos partidos anteriores, frente al Wolverhampton Wanderers y Nottingham Forest.

Por su parte, el Bournemouth, no viene pasando por buenos momentos, estancado en los lugares de abajo de la tabla y con un solo partido ganado en los últimos cinco que ha disputado, por lo que tendrá que dejarlo todo en el Old Trafford.

Manchester United vs. Bournemouth: horarios en el mundo

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

A pesar de salir victorioso en su más reciente encuentro, el Manchester United se encuentra ubicado en el cuarto lugar, con 32 puntos, a 11 puntos detrás del Arsenal, líder del torneo inglés de primera división.

El Manchester y Bournemouth se han enfrentado en 18 ocasiones, de las cuales doce han sido victorias para los ‘Diablos Rojos’. Luego, tres duelos han sido para el otro cuadro en mención y la misma cantidad han sido empates.

Manchester United vs. Bournemouth: alineaciones probables

Manchester United vs. Bournemouth: alineaciones probables

De Gea; Wan-Bisaka, Varane, L. Martínez, Shaw; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Antony, Martial y Rashford. Bournemouth: Travers; Mepham, Senesi, Kelly; Smith, Cook, Lerma, Dembele, Zemura; Solanke y Moore.

