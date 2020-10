Una nueva oportunidad. Florent Indalecio ha sido el último fichaje de Newscastle United para la presente temporada. La llegada del futbolista francés fue gracias a la recomendación del volante de las ‘Urracas’, Allan Saint-Maximin, con quien se formó en Saint Étienne.

Su contratación fue aprobada por Steve Bruce, quien no dudó en señalar que están arriesgando con su incorporación, debido al pasado del jugador. ¿Qué fue lo que pasó? Indalecio fue echado del Saint Étienne a los 15 años y después se mudó a Australia para trabajar en el rubro de la construcción, mientras jugaba en la Cuarta División.

“Hemos decidido arriesgarnos un poco y ver cómo le va este año. Vino para una prueba con Allan en el verano. Vino a la academia y lo han tenido durante las últimas seis semanas. Tiene algo”, señaló el DT, quien reveló que primero jugara en el equipo Sub 23.

“Ayuda que Saint-Maximin sea su compañero. Pero no se equivoquen, no solo lo contratamos porque es el compañero de Allan. Tiene un poco de talento, de lo contrario no entraría”, añadió Bruce.

Vilca completó su segundo partido en la Sub 23

Este viernes, Rodrigo Vilca completó su segundo partido con Newcastle Sub 23. Una vez más fue titular, en esta oportunidad en el choque ante West Bromwich, el cual terminó con derrota de las ‘Urracas’ por la mínima diferencia.

Cabe recordar que el ex Municipal debutó el pasado lunes con la camiseta del equipo filial, portando la camiseta número ‘10’, dejando grandes impresiones. En dicho choque, Steve Bruce estuvo en las gradas para apuntar algunos nombres que le puedan servir en el futuro próximo para el plantel principal.





