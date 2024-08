Después de quince años de separación, los hermanos Liam y Noel Gallagher dejaron atrás sus problemas y confirmaron el regreso de su banda Oasis. Este retorno tan anhelado por los fans llega tras una larga serie de rumores y disputas públicas entre ambos, quienes crearon himnos de los años 90 como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”. Además, el fútbol fue un factor fundamental para su reencuentro, ya que Liam había prometido reconciliarse con Noel si el Manchester City ganaba la final de la Champions League contra el Inter de Milán.

El regreso de Oasis fue confirmado oficialmente el pasado martes a través de un video publicado en las redes sociales de la banda, que exclamaba: “¡Es real!”. Este anuncio puso fin a años de rumores sobre la posibilidad de una reunión. El grupo ha programado una gira para el próximo año que comenzará el 4 de julio en Cardiff y se desplazará a Manchester, la ciudad natal de los Gallagher, para ofrecer cuatro conciertos. Luego, se presentarán en el estadio de Wembley en Londres durante otras cuatro noches, además de actuaciones en Edimburgo y Dublín.

El comunicado de Oasis destaca que estos serán los únicos shows en Europa del próximo año y promete que serán algunos de los eventos en vivo más destacados de la década. Además, la banda ha anunciado que están considerando llevar la gira a otros continentes más adelante. El retorno de Oasis no solo marca una nueva etapa para los hermanos Gallagher, sino que también ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperaban ansiosos este momento de reconciliación.

Los hermanos Gallagher y su amor por el City

Liam y Noel Gallagher han sido abiertos acerca de su profundo amor por el Manchester City y su rivalidad con el Manchester United. Esta pasión por los ‘Citizens’ se remonta a principios de la década de 1970, cuando Noel recuerda su primera experiencia con el club. “El primer partido al que me llevó mi padre fue el del City vs el Newcastle en Maine Road en 1971. Y ahí fue; ¡El City se convirtió en mi equipo!”, comentó Noel, quien quedó completamente cautivado por el equipo en esa ocasión.

Noel Gallagher nunca ocultó su hinchaje por el Manchester City. (Foto: EFE)

A lo largo de los años, Noel ha reflexionado sobre su lealtad al City, especialmente cuando el equipo atravesaba dificultades y el United dominaba el fútbol europeo. “Pero a lo largo de los años, cuando el City estaba en problemas y el United se convirtió en el mejor equipo de Europa, a veces me he preguntado por qué mi padre me trajo a Maine Road en lugar de Old Trafford”, admitió.

Noel también explicó que su vínculo con el City tiene raíces familiares. “La razón para apoyar al City es familiar, mi padre odiaba a sus hermanos. Todos eran irlandeses que llegaron a casa y decidieron apoyar al United, mi padre eligió al City en lugar, solo por fastidiarlos. No hay otra razón. Liam y yo deberíamos haber sido hinchas del United”, reveló Noel.

Liam y la promesa si ganaban la Champions

Desde el conflicto que llevó a la separación de Oasis, los hermanos Liam y Noel Gallagher habían estado distanciados, aunque compartían una profunda pasión por el fútbol y por el Manchester City. A pesar de los años de tensiones y diferencias aparentemente irreconciliables, su amor por el club los mantenía conectados.

A mediados de 2023, cuando el Manchester City estuvo al borde de ganar su primera Champions League, Liam Gallagher hizo una promesa en redes sociales: “Si Manchester City gana la Champions League, voy a llamar a mi hermano y reunir a la maldita banda”. El 10 de junio, en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Rodri marcó el único gol en la final contra el Inter, asegurando la victoria del equipo inglés. Cumpliendo la promesa, Liam y Noel Gallagher resolvieron sus diferencias y anunciaron el regreso de Oasis, para el júbilo de sus seguidores y fans del equipo.

Los hermanos Gallagher son hinchas del Manchester City. (Foto: Difusión)

¿Por qué se separó Oasis?

Oasis se separó en 2009 debido a un conflicto irreconciliable entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes habían sido el núcleo creativo de la banda. La ruptura culminó en una intensa pelea durante los ensayos previos a un concierto en el festival de V Festival en 2009. La disputa, que incluyó una confrontación física y acusaciones mutuas, reflejaba una acumulación de tensiones personales y profesionales entre los hermanos que se habían ido acumulando durante años.

A medida que las diferencias entre Liam y Noel se hicieron más profundas, se volvieron incapaces de trabajar juntos de manera constructiva, lo que llevó a la decisión de disolver la banda. La separación de Oasis marcó el fin de una de las bandas más influyentes del britpop, dejando a sus seguidores con una sensación de decepción y especulación sobre si alguna vez se reconciliarían.





