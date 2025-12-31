El mundo del fútbol suele tener un parón de actividades en épocas festivas para que los futbolistas también se den unas ligeras vacaciones, pasando tiempo con su familia. En el mundo parece ser una costumbre; sin embargo, en Inglaterra el panorama es distinto. Como sucede cada temporada, habrá fecha con normalidad, por lo que los fieles seguidores del deporte podrán estar atentos de los cuatro partido que presenta la Premier League para el jueves 1 de enero de 2026.

Para esta ocasión, se presentarán dos horarios distintos, con equipos que no quieren perderle el paso al Arsenal, actual líder de la competencia con 45 puntos en 19 partidos disputados. Los ‘Gunners’ aún tendrán actividad el próximo sábado cuando visiten a Bournemouth.

Desde las 12:30 p.m. (hora peruana) del 1 de enero de 2026 podremos presencial el duelo de Liverpool vs. Leeds United. Los dirigidos por Arne Slot siguen sin encontrar el mejor rumbo a la poderosa plantilla que formaron en este nuevo periodo. Ubicado en el cuarto lugar con 32 unidades, urgen de una victoria para ir trepando en la tabla.

Por el lado de Leeds United, la premisa es completamente distinta ya que tiene 20 puntos y, de no ganar, se comprometerán con el descenso porque están en el puesto 16, a 6 de la casilla 18 que ocupa West Ham. Este encuentro se desarrollará en Anfield Road, escenario local para los ‘reds’.

Mohamed Salah es una de las principales cartas de gol del Liverpool. (Foto: Getty Images)

A la misma hora, Crystal Palace vs. Fulham se verán las caras en el Selhurt Park Stadium. La peculiaridad de este encuentro es que ambos tienen 26 puntos, por lo que una victoria será clave para sus propios intereses y el afán de escalar posiciones en la tabla general, buscando clasificar a torneos internacionales.

El siguiente turno de dos partidos será a las 3:00 p.m. (hora peruana). Sunderland vs. Manchester City protagonizan un duelo clave para los ‘Citizens’ porque están en el segundo lugar con 40 unidades. De ganar, se acercarán a Arsenal, pero una derrota los alejará este primordial objetivo.

En el caso de Sunderland, es séptimo con 28 puntos y el triunfo le ayudará a meterse en puestos de clasificación para Europa League. Eso sí, ello podría significar el inicio de un alza en cuanto a resultados, teniendo en cuenta que empataron 1-1 ante Leeds el pasado fin de semana también como locales.

Haaland buscará extender su espectacular racha goleadora. (Crédito: Alamy Stock Photo).

Por último, Brentford vs. Tottenham se enfrentan en el Gtech Community Stadium. Los ‘Spurs’ necesitan ganar porque podrían complicarse con el descenso ya que están en el puesto 13 con 25 unidades. La victoria también podría ayudarlos a salir de los problemas con zona roja y acercarlo a zona internacional.

Brentford, por su parte, marcha bien en la Premier League a pesar de tener un presupuesto más reducido que otros rivales. Con 26 unidades son novenos, pero saben que ganar es clave porque una derrota podría significar una seguidilla de resultados negativos con lo que apretada que está la tabla.

