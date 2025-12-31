Universitario de Deportes terminó la temporada con la urgencia de sumar un volante extranjero que pueda reemplazar la salida de Rodrigo Ureña, una baja sensible en el mediocampo crema. Desde entonces, la administración volvió a trabajar en perfil bajo, como ya ocurrió con otros fichajes, y en las últimas horas el nombre que surgió desde Argentina volvió a encender el rumor entre los hinchas. Se trata de Héctor Fértoli, futbolista de Racing Club que podría convertirse en el siguiente refuerzo del equipo merengue para el 2026. La operación, según reportes del exterior, estaría prácticamente encaminada bajo la modalidad de préstamo.

Aunque el club aún no ha hecho ningún anuncio oficial, el interés quedó expuesto tras la información difundida por el periodista argentino Tomás Dávila, quien aseguró que las conversaciones entre Universitario y Racing avanzaron de manera fluida. “Héctor Fértoli tiene avanzada su llegada a Universitario de Perú. Se irá a préstamo por un año”, señaló en su cuenta de ‘X’, generando expectativa entre los seguidores cremas.

La posibilidad tomó fuerza debido a que el jugador no sería tomado en cuenta por Racing para la temporada que viene. Tras finalizar su préstamo en Tigre, el futbolista de 31 años retornó a ‘La Academia’, pero rápidamente fue notificado de que volvería a salir cedido, por lo que la opción de llegar a Ate aparece como la alternativa más concreta en este momento.

Durante su último año con Tigre, Fértoli disputó 19 partidos, registrando dos goles y una asistencia en poco más de 900 minutos. Si bien no terminó la temporada como titular, su último partido fue el 26 de septiembre, dejó claro que puede desempeñarse en varias posiciones del mediocampo, una característica que le interesa al cuerpo técnico encabezado por Javier Rabanal.

Héctor Fértoli sería el nuevo integrante de Universitario | Foto: Racing Club

Justamente, su polifuncionalidad es uno de los aspectos que más valoran en la interna merengue. El argentino puede jugar como volante por dentro, interior por cualquiera de las bandas e incluso como extremo, dependiendo del sistema. Esa versatilidad, sumada a un registro sin lesiones graves en los últimos años, lo convierte en una pieza que podría adaptarse rápidamente al estilo de juego crema.

Además, su trayectoria respalda la experiencia que busca Universitario en un año que será clave por la Copa Libertadores. Fértoli ha pasado por equipos como Newell’s, San Lorenzo, Talleres, Huracán y Tigre, sumando minutos en varias competencias de alto nivel del fútbol argentino. El reto, eso sí, será recuperar continuidad en un plantel que exigirá intensidad desde el primer día de pretemporada.

La información llegada desde Buenos Aires también detalla que el préstamo sería por una temporada, lo que encaja con el plan crema de reforzar zonas puntuales sin comprometer cupos extranjeros a largo plazo. Por ahora, la dirigencia mantiene el manejo habitual: silencio mientras las gestiones avanzan.

En ese sentido, la llegada del jugador aún depende de la firma del acuerdo, aunque las versiones indican que el trato está muy cerca de concretarse. De confirmarse, sería el nuevo “tapadito” de la dirigencia, uno que llegaría sin tantos reflectores, pero con una trayectoria que podría aportar equilibrio y recorrido en un mediocampo que se quedó corto en variantes durante el cierre del 2025.

Mientras tanto, Universitario continúa armando su plantel para un año donde la exigencia será mayor, buscando pelear arriba en la Liga 1 y competir a buen nivel en el torneo internacional. Fértoli podría ser parte de ese proyecto, en caso de que las negociaciones se cierren en las próximas horas.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, conversó con El Comercio sobre los fichajes y las movidas en el club para el 2026. (Foto: Lenin Tadeo / GEC).

