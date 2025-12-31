Melgar fue el primer equipo que terminó su participación en la Liga 1 2025, quedando ubicado en el sexto lugar de la tabla de posiciones, accediendo a la Copa Sudamericana 2026. Los rojinegros disputarán la fase previa ante Cienciano, por lo que no dejaron pasar el tiempo y -desde inicios de diciembre- ya están en trabajos de pretemporada. Al mando de Juan Reynoso van incorporando nuevas caras para el nuevo ciclo, así como también definiendo quienes se van. En esa misma línea, el ‘Cabezón’ tendrá a dos mexicanos en sus filas. El primero en ser anunciado fue Jesús Alcántar (préstamo desde Necaxa) y, en los próximos días, se confirmará el arribo del volante Javier Salas, un viejo conocido del estratega en su paso por la Liga 1.

De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, Javier Salas será nuevo refuerzo de Melgar para la temporada 2026. El volante de 32 años terminó su vínculo con Juárez de la Liga MX, por lo que llegará a tierras arequipeñas como jugador libre, para ponerse a la orden de Juan Reynoso.

El 2025 no fue su mejor temporada porque solo tuvo la oportunidad de disputar dos partidos, siendo marginado por recurrentes lesiones y decisiones técnicas en la institución. A Juárez llegó en 2022, procedente de Puebla, equipo donde tuvo uno de los picos más altos de su carrera profesional con 80 partidos disputado. Si bien no anotó, fue parte de tres asistencias.

Precisamente, es en Puebla donde conoció a Juan Reynoso en el año 2020. El estratega peruano llegó a la institución mexicana para tomar las riendas y tuvo la oportunidad de coincidir con el volante. Posteriormente, separaron caminos porque el ‘Cabezón’ fichó por Cruz Azul.

Para Javier Salas, Perú significará su primera experiencia internacional porque nunca había jugado fuera de la Liga MX. Su carrera inició vistiendo los colores de Dorados Sinaloa para luego ser prestado a Tijuana y Atlas; precisamente, este último compró su pase. Posteriormente, jugó en Cruz Azul, Puebla y Juárez.

El arribo del volante significará también algunas reestructuraciones en lo que respecta a la plantilla. En las últimas horas se pudo conocer que Alexis Arias se irá a préstamo por toda la temporada y su destino sería FC Cajamarca. El ‘Chaca’ aún tiene contrato con la institución, pero no estaría en los planes de Reynoso.

Los refuerzos de Melgar

Javier Salas es el segundo mexicano que jugará en Melgar, teniendo en cuenta que ya anunciaron a Jesús Alcántar, quien llegó a préstamo desde Necaxa, con el afán de tener continuidad en el Perú. Ambos fueron pedidos por Juan Reynoso, quien llegó a la institución a mediados del 2025, por lo que ahora sí podrá armar el equipo.

En lo que respecta a la ofensiva, Melgar se mostró activo con el arribo de jugadores nacionales como Franco Zanelatto y Jeriel de Santis, a préstamo desde Caracas FC. Pablo Erustes, uno de los goleadores de Deportivo Garcilaso en la Liga 1, también se pondrá la camiseta rojinegra para el 2026.

