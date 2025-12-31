Sin perder mucho tiempo, Federico Girotti ha iniciado oficialmente su etapa en Alianza Lima con una mentalidad ambiciosa y el respeto de quien ya sabe lo que es sufrir la presión de Matute como rival. El delantero argentino, proveniente de Talleres de Córdoba, confesó que su decisión de emigrar a la Liga 1 se basó en la magnitud de la institución y el recuerdo imborrable de la pasión que proyecta la hinchada íntima. Para el atacante, este paso representa su primera experiencia fuera de su país natal y el desafío de convertirse en el referente de área que el club necesita para recuperar el trono nacional en el 2026.

En una reciente entrevista, para el canal oficial del club, Girotti no solo mostró su compromiso táctico, sino también su emoción por compartir vestuario con figuras legendarias y la motivación de protagonizar un duelo internacional que paralizará al país, y podría ser incluso una buena vitrina, en las próximas semanas.

Uno de los factores determinantes para su fichaje fue el impacto que le causó el Estadio Alejandro Villanueva cuando lo visitó por Copa Libertadores. “Fue uno de los partidos más lindos de toda la fase de grupos; vivimos un calvario con la gente que cantó todo el partido”, recordó el ariete.

Federico Girotti marcó un doblete a Alianza Lima en Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

Girotti destacó que, tras recibir el llamado, las referencias sobre la ciudad de Lima y la estructura del club fueron inmejorables para dar este paso. El delantero se describió como un jugador fuerte, potente y con gran capacidad de remate, listo para asumir la presión del equipo más popular.

La presencia de Paolo Guerrero en el plantel es otro de los puntos que genera entusiasmo en el argentino, a quien considera un símbolo mundial. “Seguramente en los entrenamientos le pediré muchos consejos; jugar con alguien de su historia será muy lindo porque podré aprender mucho de él”, afirmó.

Sobre sus metas para este nuevo ciclo, el delantero fue enfático al señalar que su prioridad absoluta es ayudar al equipo a salir campeón nacional. También mencionó la importancia de devolver a Alianza Lima a la fase de grupos de la Copa Libertadores, un objetivo clave para la directiva.

Paolo Guerrero compartirá posición con Federico Girotti en el 2026. Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec

Su sueño de enfrentar a Lionel Messi

Federico Girotti se refirió también, al esperado partido amistoso del 24 de enero frente al Inter Miami, donde tendrá la oportunidad de cruzarse con figuras top. Para el atacante, enfrentar a Lionel Messi y Luis Suárez representa un sueño hecho realidad y una experiencia única para cerrar su pretemporada.

“Messi es uno de los mejores jugadores de la historia y es algo hermoso poder enfrentarlo; espero poder cambiarle la camiseta”, comentó con ilusión el nuevo “9” blanquiazul. Girotti considera que estas coincidencias del fútbol, como firmar por un club que antes enfrentó, son oportunidades que debe aprovechar al máximo.

Finalmente, Federico Girotti confirmó que su compromiso con Alianza Lima es a largo plazo, habiendo firmado un contrato por tres temporadas que lo vincula al club hasta el 2028. El delantero espera recuperar su mejor versión futbolística y retribuir con goles la confianza depositada en su capacidad goleadora.

Alianza Lima se enfrentará al Inter Miami y las estrellas del Inter Miami (@alianzalima)

