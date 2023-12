¡Quiere repetir el plato! El entrenador del Manchester City, ‘Pep’ Guardiola, reveló su confianza en que su equipo será nuevamente campeón de la Premier League por cuarto año consecutivo, a pesar de que en los últimos tres partidos los ‘Ciudadanos’ no han logrado sumar de a tres, ubicándose actualmente en el tercer puesto. Se encuentran detrás del Liverpool en el segundo lugar y del Arsenal, que lidera el torneo. Si logra esta hazaña, Guardiola alcanzaría un nuevo hito en su carrera y sumaría un cuarto título de manera consecutiva en una misma temporada, algo que solamente un genio como él podría hacerlo.

El Manchester City aspira a conservar el título de campeones de la Premier League y se propone alzar el codiciado trofeo, el cual también está en disputa por parte del Liverpool y el Arsenal. Durante una conferencia de prensa, Guardiola expresó su convicción de que su equipo puede marcar un hito esta temporada al lograr un cuarto título consecutivo, una hazaña sin precedentes. “Mi sensación hoy es que vamos a ganar la Premier League”, comentó el entrenador español.





Asimismo, indicó que su equipo tiene muchas posibilidades de repetir el éxito, ya que ve potencial en sus jugadores, a pesar de no haber obtenido la victoria en sus recientes encuentros. “Si jugamos al nivel que mostramos contra Liverpool y Tottenham, volveremos a ganar. La gente ya no lo cree después de tres empates, pero sentimos que lo vamos a hacer de nuevo, sabiendo que no es fácil porque ningún equipo lo ha hecho todavía”, comentó el DT de los ‘Ciudadanos’.

Pep Guardiola es el entrenador del Manchester City de Inglaterra. (Foto: Getty)

Por último, Guardiola abordó la última preocupación que ha surgido en el equipo: la sorprendente cifra de casi diez goles que recibieron en su encuentro más reciente: “Hemos concedido un número normal de ocasiones excepto contra el Chelsea. El Chelsea creó más de lo habitual, pero en el resto de partidos ha sido igual que en el resto de partidos donde ganamos muchos títulos. Estamos al mismo nivel que en otras temporadas”, aseveró. Ahora, el City jugará este miércoles contra el Aston Villa, que se encuentra a un punto de distancia de ellos.





¿Por qué Guardiola y Darwin Núñez tuvieron un enfrentamiento?

El enfrentamiento entre Guardiola y Núñez tuvo lugar poco después del pitido final, cuando ambos protagonizaron un intercambio de palabras acaloradas que estuvo a punto de derivar en un altercado físico. La situación llegó a tal punto que el entrenador rival, Jürgen Klopp, tuvo que intervenir para separar a su jugador y calmar la situación.

Según reveló el centrocampista argentino del Liverpool Alexis MacAllister en una entrevista para el canal de YouTube Clank, el desencadenante de la disputa fue una serie de comentarios de Pep Guardiola durante el partido. El entrenador español habría expresado su descontento por las ocasiones perdidas por el Liverpool, insinuando que la suerte estaba del lado de los visitantes.

Pep Guardiola y Darwin Núñez tuvieron un cruce tras el City vs. Liverpool. (Foto: Getty Images)

“El City tuvo un córner o un centro que Haaland cabeceó, pero el remate se fue desviado. Entonces Pep se dio la vuelta y empezó a decir que qué suerte que teníamos, o algo así. Núñez lo escuchó. Luego tuvimos una situación en la que Luis Díaz tuvo una ocasión, pero el City la salvó. Entonces, Núñez se acercó a Pep y le dijo: ‘Ah, ahora has tenido suerte!’. A partir de ahí todo salió mal”, explicó Mac Allister.

Este incidente agrega un capítulo más a la intensa rivalidad entre el Manchester City y el Liverpool, dos de los equipos más destacados de la Premier League. La competencia en la cima de la tabla ha llevado las emociones al límite, y la tensión entre Guardiola y Núñez es solo un reflejo de la pasión que rodea a estos enfrentamientos.





