Erling Haaland se ha convertido en la obsesión de toda Europa para el mercado de fichajes de verano de 2021 tras sus espectaculares actuaciones en el Borussia Dortmund. Real Madrid, PSG, Barcelona y hasta Manchester United sueñan con hacerse con los servicios del joven delantero noruego. Sin embargo, nadie tiene tanta confianza como el Chelsea, cuyos directivos, según ESPN, están seguros que el futbolista nórdico terminará jugando en Stamford Bridge.

Los londinenses han decidido meterse a la pelea por Haaland y creen que podrán convencer al Dortmund con una oferta de 110 millones de euros. A pesar de la crisis económica que afecta a los clubes europeos, Roman Abramovich, dueño del equipo, está dispuesto a tirar la casa por la ventana.

Siempre según ‘ESPN’, además del dinero, el multimillonario ruso quiere convencer a Haaland con la idea de que en el Chelsea los jóvenes ocupan un lugar muy importante. Y qué mejor ejemplo que jugadores como Timo Werner, Christian Pulisic o Mason Mount.

Erling Haaland anotó un doblete en la victoria 3-2 de Borussia Dortmund ante Sevilla. (Foto: AFP)

Dortmund y la necesidad de vender

Hace unos días, el CEO del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, repasó la situación económica del club ante el diario ‘Handlesblatt’ y reconoció que su intención es retener a Erling Haaland, pero deslizó la idea de que si es necesario vender a un jugador para sanear las cuentas de su equipo, lo hará.

¿Venderá a un gran jugador el próximo verano? ¿Es la solución?”, le preguntaron a Watzke. “En medio de una pandemia, ya no descarto nada. Pero no es necesariamente el objetivo. Lo más importante es el equilibrio financiero: queremos tener un equipo fuerte en el campo y, al mismo tiempo, ser económicamente estables.”, indicó el directivo.

Lo que más le preocupa al CEO del Dortmund son los nulos ingresos que tendrán luego de que los estadios continúen cerrados y las personas no pueda asistir. “Si vamos a jugar sin espectadores durante la próxima temporada, sin duda tendremos que pensar en vender a un jugador. Porque pedir un crédito a los bancos sólo para no vender un jugador no va a ser nuestro camino”, respondió.

Cabe recordar que Erling Haaland llegó al Borussia Dortmund desde el RB Salzburgo en el mercado de fichajes de invierno de 2019 por 20 millones de euros. Antes visitó las camisetas del Molde y Bryne FK.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player