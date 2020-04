Harry Kane es uno de los delanteros que hace mucho tiempo se encuentra en la órbita del Real Madrid. Al ser uno de los mejores jugadores en su posición, el inglés gusta demasiado en el Bernabéu y de cara al mercado de fichajes de verano, los blancos estarían ante la gran oportunidad de hacerse con los servicios del de Walthamstow.

Y es que según reporta el diario ‘Daily Mail’, luego de varios años, el Tottenham por fin ha accedido a abrirle la puerta a Kane ante las grandes necesidades económicas que debe afrontar con su nuevo estadio. En esa linea, el delantero inglés ha sido tasado nada menos que en 227 millones de euros.

Semejante cantidad de dinero es lo que el equipo presidido por Daniel Levy pide para dejar ir delantero inglés. Si el Real Madrid lo contrata, se convertiría en el fichaje más caro en la historia del fútbol, superando incluso a Neymar, quien en 2017 llegó al PSG desde el Barcelona por 222 millones de euros.

Siempre según el ‘Daily Mail’, Harry Kane ya ha dado cuenta más de una vez que, por mucho que quiera al Tottenham, tiene ganas de fichar por otro equipo buscando nuevos desafíos. Y ese sería precisamente el club dirigido por el francés Zinedine Zidane.

“Siempre amaré a los ‘spurs’, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta estoy preparado para irme. No soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador ‘top”, comentó Kane hace unas semanas.

Hay que recordar que además del Real Madrid, Harry Kane también ha sonado en el PSG, Bayern Munich y Manchester United, no obstante, en estos momentos, el equipo español parece ser el mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

