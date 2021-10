Después de algunos mercados de fichajes en los que el Real Madrid no se ha mostrado especialmente activo en cuanto a nuevas incorporaciones se refiere, el equipo ‘blanco’ tiene en el punto de mira una serie de movimientos de primer nivel. Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antonio Rüdiger o Erling Haaland, por citar tan solo algunos de los ejemplos, son algunos de los jugadores que Florentino Pérez tiene en la mira, y a esa lista se suma ahora Mohamed Salah.

El egipcio, que acaba contrato con Liverpool en 2023, es un viejo anhelo del presidente de la ‘Casa Blanca’, que sin importar lo que pase con Mbappé o Haaland, en el Bernabéu quieren sumar a sus filas.

Ya hace unos días en Inglaterra habían adelantado el Madrid planea ofrecer al Liverpool a Eden Hazard más una cantidad de dinero para hacerse con ‘Mo’, y ahora el medio británico ‘The Sun’, ofrece nueva información de esta megaoperación.

Según el citado medio, además de del belga, Florentino Pérez estaría dispuesto a desembolsar cerca de 75 millones de euros en efectivo. Así, sin variables o formas de pago, ‘inyección’ económica directa para Anfield.

La carrera de Hazard en el Madrid se ha visto obstaculizada por las lesiones, lo que ha limitado al exjugador del Chelsea a solo 37 apariciones en la Liga en más de dos temporadas en el club.

Pese a que el valor del belga va cayendo desde que llegó al Madrid a cambio de 130 ‘kilos’, en Inglaterra tiene un gran cartel, gracias a los 110 goles impresionantes que logró en 352 juegos durante siete temporadas con los ‘Blues’ y fue el Futbolista del Año de la FWA en 2015.

Salah, en ‘guerra’ con el Liverpool

Pese a su gran estado en forma en la temporada (lleva 10 goles y 4 asistencias en Premier y Champions), Salah está siendo criticado en ocasiones por su negativa a renovar con el Liverpool. De hecho, el egipcio estaría pidiendo 30 millones de euros anuales para renovar con los ‘Reds’, más del doble de lo que cobra ahora. El club quiere ampliar su vinculación hasta 2025, cuando cumpliría 33 años, pero no está dispuesta a semejante aumento de salario.

“Creo que Salah tiene que experimentar el Real Madrid, el Bernabéu - el Real Madrid va a volver, por cierto. Sé que el Barcelona no es grande en este momento. Creo que tiene que tener eso en su CV al final de su carrera. Ha hecho un trabajo increíble en el Liverpool. Siempre he sentido que quiere un París Saint-Germain, un Real Madrid, un Barcelona y creo que irá a buscarlo. Pero puede que me equivoque”, declaró Neville.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR