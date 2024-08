Tras un largo tiempo de espera, Sandro Tonali fue incluido en una convocatoria de Newcastle. El futbolista italiano fue sancionado por diez meses tras involucrarse en apuestas deportivas. Desde el cuadro inglés, optaron por su continuidad a pesar de esta prolongada lejanía con la medida impuesta en el año 2023. Por primera vez en la presente temporada, su nombre figura en la nómina de Eddie Howe para el duelo ante Nottingham Forest por la Carabao Cup.

“Sin duda estará en el equipo, está en forma, pero no ha tenido tiempo de juego. Ya ha hecho todo lo demás. Ha trabajado increíblemente duro para estar en su mejor forma física. Me imagino una gran cantidad de emociones, cuando estás fuera durante mucho tiempo, tienes mucho tiempo para analizar y reflexionar”, declaró Eddie Howe en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega ingles de 46 años dejó claro que lo apoyó en todo el proceso que estuvo alejado de los campos: “Ahora solo queda volver a hacer lo que ama. Será una liberación increíble para él. Quiero que Sandro vuelva y disfrute de su fútbol”.

Sandro Tonali volverá a jugar con Newcastle. (Foto: Getty Images)

La llegada de Tonali a Newcastle se dio por un monto de 65 millones de euros desde Milan. El centrocampista solo sumó doce partidos antes que la Federación de Italia lo suspenda diez meses, por estar insertado en apuestas deportivas cuando jugaba en la Serie A. El futbolista apostó a eventos deportivos jugando en el Milan y en el Newcastle. Lo último que se conoció fue que las apuestas se realizaron entre agosto y octubre del año 2023, con un total de 30.

Recordamos que no fue el único futbolista que fue sancionado, ya que el jugador de la Juve, Nicolò Fagioli, también fue suspendido, aunque por menos meses por lo que pudo disputar la Euro con Italia. La sanción que pesa sobre el centrocampista expira este martes, por lo que podría jugar el miércoles ante Nottingham Forest sin problemas.

Durante este periodo de ausencia, Sandro no jugó Champions League con su equipo y también se perdió la Eurocopa con Italia. Su nivel futbolística estuvo en alza, pero esta situación detuvo todas sus aspiraciones. Sin embargo, el DT ha sido clave en la recuperación.

La palabra de Sandro Tonali

Sandro Tonali contó cómo fue su proceso durante los diez meses y quiénes han estado acompañándolo en el club: “He tenido suerte de tener a toda la gente en Newcastle que siempre ha estado ahí para mí y siempre ha estado cerca de mí y eso me ha ayudado mucho desde el primer día de octubre hasta ahora. Le tengo el mayor agradecimiento al entrenador. (Howe), Jason Tyndall, el subdirector del Newcastle y todos los miembros del equipo, así como los cocineros, la limpieza, las secretarias y todos ellos, tuve un apoyo constante”.

Por otro lado, también dejó un mensaje para los hinchas: “No hay nadie que no me apoye, al igual que los aficionados. Me dieron el mismo cariño que me hubieran dado si hubiera estado aquí 10 años. Y solo vine hace unos meses, así que realmente me hizo pensar. Me enseñó de qué están hechos los aficionados del Newcastle”.





