Luego de terminar sin cargos por un presunto caso de agresión y violación, Mason Greenwood volvería a la actividad futbolística. Los medios ingleses aseguran que el jugador tiene la idea de poder relanzar su carrera y estaría buscando un nuevo equipo. Con 21 años de edad, el delantero aún puede seguir sumando nuevas experiencia, pero esto sería lejos de su país natal.

El Manchester United está realizando una investigación interna para decidir si se reincorpora al equipo, pero el jugador querría dejar Old Trafford y alejarse del foco para volver a su mejor nivel para volver a llegar a la Selección de Inglaterra de cara a los próximos torneos.

De acuerdo a información de The Sun, Greenwood no quiere volver a Manchester United debido a que el club no le brindó su apoyo cuando hubo acusaciones hacia él. La rescisión de contrato no sería un problema por su mala relación con la dirigencia de los ‘red devils’.

El objetivo principal sería fichar por algún conjunto de la Superliga china, destino que él preferiría para reemprender su trayectoria. Aquí también estaría acompañado de algunos jugadores de renombre quienes emprendieron la marcha hacia el conjunto asiático.





Liberaron cargo de Mason Greenwood

Desde enero del 2022, el delantero inglés (21 años) se enfrentó a acusaciones de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo y agresión. Todo ello en relación con la misma mujer: su exnovia Harriet Robson, y se había fijado la fecha del juicio para el 27 de noviembre de este año 2023.

Sin embargo, todo cambió a última hora y la Greater Manchester Police, la policía de Manchester, como el CPS (Servicio de Fiscalía de la Corona), han anunciado que todas las causas penales contra el futbolista han sido suspendidas.

Concretamente, la policía declaró que los “procedimientos penales” habían sido “descontinuados por el CPS”. La superintendente en jefe Michaela Kerr dijo que era “justo” que la policía publicara el último desarrollo dada la “importante cobertura mediática de este caso”.





