West Ham vs. Brighton con 'Chicharito' Hernández: chocan por fecha 2  de la Premier League 2019-20 | vía ESPN

West Ham vs. Brighton se miden EN VIVO con transmisión ONLINE de ESPN Play y Lives Sports Event EN DIRECTO este sábado 17 de agosto desde las 9:00 a.m. (hora peruana) duelo por por la fecha 2 de la Premier League 2019-20 desde el Falmer Stadium. Sigue las principales incidencias del encuentro que tendrá a Javier 'Chicharito' Hernández como una de los principales protagonistas con el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



Con el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, West Ham buscará su primera victoria en el campeonato inglés, cuando visite al Brighton. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Falmer Stadium.

West Ham vs. Brighton: horarios del partido

México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 7:30 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

West Ham inició la nueva temporada de la Premier League con una estrepitosa goleada en contra, a manos del vigente campeón Manchester City. Los 'Hammers' perdieron 5-0 en casa en una deslucida presentación.

"Tenemos pequeños problemas con Felipe Anderson y Sebastien Haller. Se están recuperando de las patadas que tuvieron en el último juego. Veremos cómo evolucionan, tenemos algunas dudas", indicó el técnico.

Para el compromiso frente al Brighton, Sebastien Haller y Felipe Anderson están en duda en West Ham, luego de sufrir pequeños golpes en el duelo contra los 'Citizens'. Así lo confirmó el entrenador Manuel Pellegrini.

Brighton, por su parte, intentará conseguir su segunda victoria, una semana después del auspicioso debut, cuando goleó 3-0 a Watford. Las 'Gaviotas' planean mejorar la campaña pasada, en la que quedaron al borde del descenso.

West Ham vs. Brighton: probables alineaciones

Brighton : Mat Ryan, Shane Duffy, Lewis Dunk, Dan Burn, Martín Montoya, Davy Pröpper, Dale Stephens, Solly March, Pascal Gross, Neal Maupay y Jurgen Locadia.



West Ham: Lukasz Fabianski, Ryan Fredericks, Fabián Balbuena, Issa Diop, Arthur Masuaku, Declan Rice, Jack Wilshere, Felipe Anderson, Pablo Fornals, Manel Lanzini, Michail Antonio y 'Chicharito' Hernández.

