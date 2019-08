Le dejó una gran reflexión: la anécdota de Cristiano Ronaldo con su hijo en la pensión donde vivió en sus inicios

"Papá, ¿tú viviste aquí?", fue la primera reacción de Cristiano Ronaldo Jr. cuando su padre le enseñó el lugar en el que había vivido en sus inicios con el Sporting de Lisboa. No lo podía creer. Para el niño de apenas 9 años era inconcebible la morada que albergó a Cristiano Ronaldo cuando comenzó en el fútbol. No siempre hubo lujos o solvencia económica, y el astro portugués se encarga de siempre recordárselo a su heredero.

Hace unos días, en una entrevista a TVI de Portugal, Cristiano contó la anécdota que vivió con su hijo y su mejor amigo, Miguel Paixao, cuando visitaron su antigua pensión en Lisboa, aquella que albergó a ambos cuando su sueño de ser futbolistas recién comenzaba. " Fui con Paixao y con Cristiano Jr. y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: 'Papá, ¿tú viviste aquí?'. Él no se lo podía creer ", recordó.

" Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco ", recordó un poco afligido el astro portugués.

Una lección de vida

Cristiano Ronaldo nació en una familia con escasos recursos económicos en la pobre isla de Madeira. Aún siendo menor de edad, dejó su ciudad natal y se mudó a Lisboa, a probar suerte. Sus condiciones le brindaron la oportunidad y el Sporting lo fichó a los 12 años. Así comenzó la historia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Es por ello que, sabiendo el sacrifico que tuvo que hacer para lograr lo que tiene ahora, él espera que la experiencia le sirva como lección de vida a su pequeño hijo.

" Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa… piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago evento en escuelas. Intento transmitirle que con talento no alcanza. Con trabajo y dedicación creo que puedes conseguir todo aquello que quieres hacer ", finalizó el crack luso.

