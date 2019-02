Sonríe Cristiano: el fichaje más esperado que la Juventus planea para el 2019

Para muchos puede que no se trata de un golpe en la Champions League; para la Juventus , sí. Mientras la ‘Vecchia Signora’ juega por la liga italiana, los dirigentes italianos se reunieron para analizar la situación del equipo en la presente temporada. Eliminados de la Copa Italia, con el título en la mano en la Serie A y una incertidumbre en los octavos de final de la UCL, Juventus tiene pensando en un cambio de capitán para la próxima temporada. ¿El elegido? Un técnico que gusta mucho más a Cristiano Ronaldo por lo que lograron en Europa.



Se trata nada menos que Zinedine Zidane, el técnico que tomó un año sabático tras su éxito con el Real Madrid de manera internacional. ‘Zizou’ agrada mucho a ‘CR7’, así como a los directivos turineses por su pasado en Italia. Si bien no ganó una Champions League con la ‘Juve’ en su pasado como futbolista, marcó una época con la camiseta negra y blanca.



Massimiliano Allegri no cuenta con mucho crédito para continuar en el equipo si no consigue buenos resultados en el partido de vuelta contra el Atlético de Diego Simeone. La Juventus contrató a Cristiano Ronaldo, entre otras cosas, para levantar la ‘Orejona’ y esta temporada pueden irse eliminados en los octavos de final del torneo. ¿Para eso se gastó más de 100 millones de euros? En Italia ha comenzado a ventilarse el nombre de Zidane.



Allegri tiene su última oportunidad en Turín para darle vuelta a la eliminatoria, mientras que los directivos ya preparan el plan B para el 2019-2020: el regreso de ‘Zizou’.



