El IX ideal para Cristiano: el súper equipo que la Juventus prepara para Ronaldo [FOTOS]

No se trata de cambiar toda la alineación. Siempre que se cambia todo un equipo, el experimento nunca termina de funcionar bien. Solo se deben cambiar unas piezas en el esquema y eso trata de hacerse para la Juventus de Cristiano Ronaldo para el 2019-2020. El delantero luso ha pedido refuerzos de calidad y la directiva plantearía cumplirlo con cuatro contrataciones que darían que hablar en el fútbol de Europa. Aquí te contamos todos los casos.



Para la defensa solo se piensa en De Ligt, en donde el Barcelona también se encuentra interesado. Si llega el central holandés, no se cambia nada en la línea del cuatro.



No obstante, en la volante y delantera sí habría cambios. Se postula a Ndombele del Lyon, así como a Paul Pogba y James Rodríguez. Con estos cuatro fichajes, el equipo de Cristiano ¿podrá ser competitivo en el fútbol de Europa?



► ¡Con Jovic al Real Madrid! Los 20 rumores de fichajes más importantes de Europa para verano [FOTOS]



► Le sale todo: la 'espaldinha' de Vinicius que puso a aplaudir a todo el estadio de Real Madrid [VIDEO]



► ¡Oficial! Barcelona enfría el fichaje de De Ligt y estos otros gigantes esperan su oportunidad



► ¿Por Kroos o Modric? El centrocampista que Real Madrid sumaría para la próxima temporada