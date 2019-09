Se derrite por él: Mourinho y la curiosa 'profecía' sobre Cristiano Ronaldo

Que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, es indudable. El crack portugués rompe redes cada semana, récords cada año, levanta títulos en cuanto país vaya y hasta con su selección. Lleva más de 15 años haciéndolo y quiere más, siempre quiere más. Eso le quedó claro al mundo entero y José Mourinho , quien fuera su entrenador en el Real Madrid , lo sabe y anima a ir más allá.

" Lo que él hace no me sorprende. A sus 34 años, es un jugador top, militando en un equipo top, con ambiciones top. No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también ", dijo en una entrevista al canal de televisión portugués '11'.

" Yo creo que, cuando Cristiano tenga 50 años, estará en casa y FIFA lo invitará para un partido de leyendas y él jugará el partido y marcará un gol. Será así ", agregó el técnico portugués, quien dirigió a su compatriota durante las temporadas 2010-2013.

" Cristiano es un fenómeno. Es alguien que sólo piensa en ganar y hacer más y mejor. Por lo tanto, lo que él hace no me sorprende para nada ", añadió. Cristiano Ronaldo fue dirigido por Mourinho en 164 partidos en el Real Madrid, en los cuales anotó 168 goles e impartió 49 asistencias.

Un goleador nato

Ya son 602 goles a nivel clubes que ha marcado Cristiano Ronaldo, después de haber jugado en Portugal, Inglaterra, España e Italia. 126 de esos goles los marcó en Champions League. Además, ha anotado 93 tantos con la selección de Portugal.

