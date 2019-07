Miradas que matan: el primer cruce de Cristiano Ronaldo y Sarri por mandarlo al banco pese al gol [VIDEO]

Cristiano Ronaldo es enemigo del banco de suplentes. No importa si es la final de la Champions o un simple amistoso ante el Tottenham, el portugués quiere jugar todo y si no lo hace, no tarda en enfadarse. Así ha ocurrido este domingo en la International Champions Cup 2019.



El crack portugués no tomó de la mejor forma que el entrenador Maurizio Sarri lo haya mandado a descansar a pesar de que solo tres minutos antes había marcado un golazo. El exjugador del Real Madrid no dudó en reclamarle.

Cristiano Ronaldo no tomó de la mejor forma el cambio de Maurizio Sarri en el partido ante Tottenham en Singapur.

Tal como dejan ver las imágenes, Cristiano Ronaldo se acercó al entrenador de la Juventus y le reclamó la decisión. Sarri se encogió de hombros tras cruzar palabras y no le dio más importancia al asunto, pero la molestia de su goleador era evidente.



Lo que viene para la Juventus

Tras empezar con el pie izquierdo los partidos de pretemporada, Juventus se alista para enfrentar esta semanas dos exigentes partidos: el primero ante Inter de Milán y el próximo ante el Atlético de Madrid, lo que será la reedición del partido de octavos de la Champions pasada.



Además del gol de Cristiano Ronaldo, el amistoso de la Juventus dejó el debut de dos de los recientes fichajes: De Ligt y Rabiot. Ambos debutaron en el segundo tiempo y buscarán afianzarse en el once de Sarri.

