Vengan conmigo: 'CR7' y los dos cracks del Real Madrid que le pide a la Juventus para ganar la Champions

Juventus tiene una plantilla de lujo, pero Cristiano Ronaldo cree que no es suficiente para aspirar más allá que el título de la Serie A. Es por eso que de cara a la Champions League 2019-20, el crack portugués le ha pedido a la directiva los fichajes de dos cracks del Real Madrid.



Según 'Il Corriere dello Sport', Cristiano Ronaldo quiere dos refuerzos de calidad: uno para la defensa y otro para la volante. Y los ha encontrado nada menos que en su antiguo equipo. Hablamos de Raphael Varane e Isco Alarcón.

El crack portugués espera que la Juventus pueda cerrar los fichajes que desea a pesar de las trabas que amenaza en poner el Real Madrid, especialmente en el caso de Varane. Según la citada fuente, el francés es considerado pieza clave en el siguiente proyecto de Zidane y no quieren ni imaginar su salida.



Respecto a Isco, su venta apunta a no tener tantas complicaciones. No ha rendido esta temporada como se esperaba y Florentino Pérez no descarta en deshacerse de él si es que llega una buena oferta. Su salida podría darse a cambio de 50 y 60 millones de euros.

► Cristiano Ronaldo, entre los peores lanzadores de tiros libres de la temporada de las grandes ligas [FOTOS]



► Golpe para el Barcelona: Groningen desmiente acuerdo en el fichaje del prometedor Ludovit Reis



► "Métenos en Champions antes de irte a Real Madrid": el vestuario del United pone en jaque a Pogba



► ¿El Ajax, ahora no joven? Mauricio Pochettino aclaró cuál es la prioridad del Tottenham