Cristiano Ronaldo no es más jugador del Real Madrid. Luego de una serie de reuniones y a través de su página web, el club español ha anunciado su marcha a la Juventus de Italia, no sin antes expresarle los agradecimiento y valorar en un emotivo mensaje todo lo que hizo por el club.



El Real Madrid dejó en claro que fue Cristiano Ronaldo quien pidió su traspaso a la Juventus. Sin dar más detalles de la transferencia a la Serie A, cosa que se espera que sí haga la 'Vecchia' en las próximas horas, el club pasó a recordar los mejores momentos del portugués.

Comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.



Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial.



Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación.



Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones.



Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones.



El Real Madrid será siempre su casa"

Hay que mencionar que tras fichar por la Juventus, Cristiano Ronaldo ha dejado atrás casi diez años de éxitos en Real Madrid, club al que llegó desde el Manchester United por casi 100 millones de euros, cifra que por ese entonces le dio el título del jugador más caro de la historia.