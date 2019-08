¡Con 'CR7' a la cabeza! El resurgimiento de la Serie A y el gran reto de volver a dominar Europa

Hablar de fútbol italiano es hablar de títulos, de historia, de grandes equipos y legendarios jugadores. Lamentablemente para el país de la bota, los últimos años de la Serie A no han dado la talla para lo que representa su historia y su liga ha quedado completamente relegada ante la Premier League y la Liga Santander. La ausencia de estrellas mundiales en su esplendor y de títulos europeos recurrentes ha hecho que la liga del país cuatro veces campeón del mundo pierda peso y esto se vea reflejado a nivel internacional.

El dominio de Juventus desde el 2011 no tiene comparación. La ‘Vecchia Signora’ ha sacado una ventaja abismal en cuanto a gestión deportiva y económica que hace pensar que vive en un universo paralelo al de su torneo local. Sus clásicos e históricos rivales (Inter y AC Milan) han perdido peso no solo en cuanto a ‘sccudettos’, sino también en cuanto a participaciones a la Champions League –los ‘neroazurros’ se han perdidos tres de las última seis y los ‘rossoneros’ no acuden desde la 2012/13–, lo que sigue potenciando el declive del ‘Calcio’.

El AC Milan fue el último campeón antes del dominio de la Juventus. Fue en 2011. (Getty Images) El AC Milan fue el último campeón antes del dominio de la Juventus. Fue en 2011. (Getty Images)

Y es que es significativo que los dos últimos clubes italianos que consiguieron levantar la 'Orejona' –teniendo estrellas mundiales en su equipo como Wesley Sneijder o Samuel Eto'o en el Inter; y Kaká o Andriy Shevchenko en AC Milan –en el 2007 y 2010, respectivamente, hayan caído tan estrepitosamente en la irregularidad.

Porque, aunque la época de 1980-1990 ya quedó atrás en Italia (los cuadros italianos lograron hasta 11 títulos europeos), no habían razones para perder la esperanza de esa manera cuando comenzó el siglo XXI. Una final italiana de la Champions League en el 2003 (Milan vs. 'Juve'); los milanistas perdiendo una final en el 2005 contra el Liverpool; la revancha en el 2007; y el Inter del triplete en el 2010. La última década, sin embargo, solo ha tenido manotazos de ahogado de una Serie A que tiene en la Juventus su gran flotador (perdió la final en 2015 y 2017), a pesar de casos aislados como la Roma semifinalista en el 2018.

Sigue siendo el Rey: Real Madrid venció 4-1 a la Juventus y se coronó campeón de Champions League

Tras varios fracasos deportivos a nivel europeo, la 'Vecchia Signora' sabía que debía saltar a la norma para poder competir contra los 'cucos'. La compra de Cristiano Ronaldo al Real Madrid (100 millones de euros) en la temporada pasada significó la segunda gran inversión multimillonaria en un futbolista que hacía el equipo de Turín, tras la apuesta por Gonzalo Higuaín (90 millones de euros) temporadas atrás. El objetivo, obviamente, era saltar la valla de la ‘Orejona’.

Con el portugués no solo se incrementaban las oportunidades en el torneo de clubes al que todos aspiraban, sino que también se aumentaba el deseo de consumir la Serie A, a nivel marketing. Tras anunciarse el fichaje de ‘CR7’, Gol –canal deportivo español– confirmó que iba a transmitir gratuitamente el debut del ex Real Madrid; Sport TV, del país luso, dio la noticia de que el campeonato italiano se llevaría en vivo en sus fronteras y el valor de los derechos televisivos del campeonato (un mes antes se habían vendido en 973 millones de euros, la cifra más baja en las cinco grandes ligas europeas) se podría incrementar en un 30%, según el diario la Republicca de dicho país.

Cristiano llegó a la Juventus proveniente del Real Madrid. (Getty / As TV)

Trampolín a la fama

Una figura principal de la talla del ‘7’ –no llegaba alguien así a Italia desde Guillit o van Basten al AC Milan– parece haber sido el trampolín que necesitaba el 'Calcio' para poder competir, por lo menos, con los grandes monstruos (en cuanto a atracción deportiva) como son el fútbol español e inglés en la última década. Esto, de una manera u otra, se puede comprobar en el ascenso cualitativo que han tenido los clubes de cara a la temporada 2019/20, donde se espera que, por fin, puedan dar la hora.

Aunque los ‘bianconeris’ parten como grandes favoritos, una competencia más grande está garantizada y los acercamientos a lo que fue la época de los '80 en Italia son más cercanos. El Inter de Milán ha confiado en Antonio Conte –quien ya ha levantado la Serie A, precisamente, con la Juventus– para ser el gran competidor con dos fichajes ‘bomba’ como Romelu Lukaku y Diego Godín, sumados a una posible llegada de Alexis Sánchez. Ojo, que los tres ‘cracks’ llegan, irónicamente, de las dos ligas que controlan el mercado de estrellas, algo no menor.

Romelu Lukaku | Inter de Milán | 65 millones de euros. (Getty Images) Romelu Lukaku llegó del Manchester United. (Foto: Inter)

Lo mismo sucede con el Napoli, un cuadro que en los últimos años ha intentado acabar con el reinado de la Juventus sin éxito, pero que temporada tras temporada refuerza su proyecto. La temporada pasada, tras la salida de Maurizio Sarri, los napolitanos convencieron a Carlo Ancelotti –tres veces ganador de la Champions League– de que el San Paolo era el estadio adecuado para hacer historia.



Aunque siguió sin alcanzar en la Serie A, el aspecto deportivo, que pudo irse a la baja tras la salida del técnico italiano al Chelsea, mantuvo el rumbo y para la 2019/20 pudieron enganchar a jugadores de la talla de Hirving Lozano (futbolista bandera de la selección mexicana), Kostas Manolas, de los mejores centrales del Calcio en los últimos años, e incluso tentaron, sin tanta suerte, a James Rodríguez.

Aunque el resto de equipos será difícil que le compliquen las cosas al campeón reinante, sí hay un aire de positivismo de cara al mediano plazo para el crecimiento de la clase media. La clasificación a Champions League del Atalanta le permitió traer a futbolistas como Carlos Bacca, ex Milán y Sevilla. Incluso, el recién ascendido Brescia (club histórico, por cierto) le pudo ganar la pulseada al Flamengo de Brasil para hacerse con los servicios de Mario Balotelli, proveniente del fútbol francés.

Hirving Lozano fue recibido por fanáticos de Nápoli. (Captura y video: ESPN)

Todavía falta mucho camino por recorrer, pero el fútbol italiano parece que va encaminado a retomar la grandeza. El paso de Cristiano Ronaldo les hizo creer que era posible y ahora es cuestión de tiempo ver lo que se demoran los grandes competidores en crear proyectos deportivos que enamoren a los cracks para retomar la corona del fútbol europeo, que durante muchos años supieron tener.

