¡Tiembla Europa! Matthijs de Ligt reveló qué le pidió Cristiano Ronaldo cuando lo saludó al final del encuentro 

Cristiano Ronaldo volvió a sonreír con Portugal al conquistar la Liga de Naciones y obtener su segundo título internacional. El encuentro se marcó por el gol de Gonzalo Guedes, aunque resaltó un hecho sobre el final del partido, cuando CR7 se acercó a Matthijs de Ligt , defensa de Holanda.

" Tras el partido, Cristiano me dijo: ¿Te vienes a Turín? No lo entendí al principio. Me sorprendió un poco, me dejó un poco en shock, así que me reí. Pero no respondí nada", aseguró el todavía defensa del Ajax.



Matthijs es uno de los defensas sensación del mundo tras su gran temporada, muchos clubes lo quieren. Barcelona, Manchester United y PSG están en la lista, ¿ se sumará Juventus?



Cristiano Ronaldo quiere al defensa a su lado para conquistar la Champions League la temporada que viene. Pero el defensa, por ahora, no lo ve así. " No me importa eso ahora. El período de transferencias también comienza en un tiempo, así que primero me iré de vacaciones y descansaré. Luego ya veré", aseguró

Por otro lado, Matthijs de Ligt fue muy autocrítico con la derrota contra Portugal (1-0) en la final de la Liga de las Naciones y lamentó tanto el mal juego de su equipo como la falta de efectividad en las ocasiones que tuvieron los suyos.



" Fuimos demasiado descuidados en la primera parte. No hemos creado nada, no supimos aguantar bien la pelota y no aprovechamos nuestras ocasiones, a diferencia de lo que hicimos contra Inglaterra", dijo el central a la televisión neerlandesa NOS, en referencia al partido de semifinales que ganó Holanda por 3-1.



Preguntado por si merecía la pena preocuparse por haber perdido un trofeo como la Liga de las Naciones, De Ligt aseguró que " cuando se juega una final es para ganar. Si pierdes, te frustras".

► Dos sacrificados para que firme Pogba: la reunión con Manchester United para que Paul llegue al Real Madrid



► ¿Te vas? No hay problema: Zidane da el 'ok' para que salga del equipo pero Florentino se niega



► Los golpes de Neymar: ‘Día de Franco’, la columna de Franco Lostaunau



► Europa espera impacientes: Neymar piensa en irse del PSG por cambios dirigenciales