Tiembla la 'Vieja Señora' y... ¿Messi? La oferta que no desagradaría a Cristiano Ronaldo

El mejor jugador de Serie A. Ese fue el reconocimiento que recibió Cristiano Ronaldo hacia el final de su primera temporada en Italia. ¿O la única? Sucede que el portugués sigue siendo una perita en dulce para muchos clubes y, a pesar que llegó a confirmar que "se queda al 1000%" en la Juventus , su futuro podría estar en otro 'gigante' de Europa.

Rumores de la salida de astro luso siguen conforme pasan los días y se acercan las fechas del mercado de verano. Según una publicación de 'Don Balón', la salida de Massimiliano Allegri, a quien el máximo goleador histórico del Real Madrid le tiene estima, podría influir en una de las opciones que surgen para el su próximo destino: el PSG.



El club parisino tendría en mente sumar a Cristiano Ronaldo si una de sus estrellas se marcha. Con la confirmación de que Mbappé se quedará en el PSG, la posición de Neymar no es segura en el multimillonario club.



El brasileño no pasa por un buen momento en el equipo campeón de la Ligue 1. Ha sido suspendido en la liga por una agresión a un hincha, en la Champions también se perderá la primera fecha y la continuidad de Mbappé le dejaría una incómoda posición como referente del equipo.



Además, Tuchel no tendría todas las fichas compradas para continuar y que Allegri se encuentre libre lo suma como una fuerte opción para tomar el banquillo parisino.



A Cristiano Ronaldo no le desagradaría llegar al París a terminar su carrera, ya que podría seguir sumando títulos, dinero y goles. Una liga menos fuerte que la de Italia y donde podría pelearle la Bota de Oro a Messi, como lo hacía en España.

