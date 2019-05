No fue sugerencia, fue pedido personal: el golpe de Cristiano a la Juventus con Mourinho

No solo era una aprobación de Cristiano Ronaldo , era también un pedido de cara al mercado de fichajes en Europa. Con la salida del italiano Massimiliano Allegri y la imposibilidad de levantar la Champions League con la ‘Vecchia Signora’, el delantero portugués habló con la dirigencia de Turín para solicitar la contratación de su ex técnico José Mourinho, a quien lo tuvo en el Real Madrid y también tiene gratos recuerdos dirigiendo en la liga italiana con el Inter.



De acuerdo al diario ‘Tuttosport’, Cristiano Ronaldo habría pedido personalmente que se le haga una oferta a ‘Mou ’ para que tome el barco dejado por Allegri al finalizar la temporada en Italia. Mourinho tiene conocimiento de la Serie A, así como la experiencia y sapiencia para haber ganado la ‘Orejona’ con el Porto e Inter de Milán, por lo que podría ser el entrenador idóneo en pro de ese objetivo, dado que el título del campeonato es un “poco” fácil para los turineses.



Con una comunicación personal con los dirigentes, Cristiano esperaría que ese pedido sea haga una prioridad en los objetivos de traer a ‘Mou’ de vuelta en Italia. Sin trabajo desde su destitución del Manchester United, el técnico luso ha aparecido en comentarios en TV en donde ha elogiado a Klopp, Guardiola, entre otros entrenadores en el mundo.



Y, como había dicho el presidente del Napoli, Cristiano Ronaldo parece entrenador en la Juventus. Y así parecerlo serlo luego de la revelación del diario italiano. ¿ Habrá la posibilidad de volver a verlos juntos ? Quizás es lo que necesita el equipo, un director de orquesta que ponga su sello y presión sobre jugadores no acostumbrados a ganar títulos en Europa.



