Un pretexto: 'culpan' a Cristiano Ronaldo por la salida de esta tremenda figura de Juventus

Para algunos, no todo ha sido color de rosa con la llegada de 'CR7' a Turín y parece que entraría en el mercado de fichajes.Paulo Dybala , en palabras de su hermano Gustavo, no continuaría vistiendo la camiseta de la Juventus en la próxima temporada. El familiar cercano del ex atacante del Palermo indicó que la presencia de Cristiano Ronaldo complica el panorama del argentino.

" Hay chances que Paulo Dybala se vaya de Juventus. La verdad que él necesita un cambio", sostuvo. Eso sí, el hermano aclaró que la relación entre la ‘Joya’ y Cristiano Ronaldo , ex figura del Real Madrid, siempre ha sido muy buen fuera de los terrenos de juego.

"Con Cristiano nunca tuvo problemas, es una excelente persona. Se llevan muy bien, pero dentro del campo de juego Cristiano es Cristiano y Paulo es Paulo. No se puede contra eso", explicó el hermano de Dybala.

Tras ello, manifestó que otras figuras del equipo de Massimiliano Allegri también dejará la institución cuando concluya este curso. "Varios jugadores de su plantel están incómodos. Paulo no será el único que se irá", añadió.

Por el momento, el futuro de Paulo Dybala no está claro y Gustavo tampoco dio más detalles. “No te puedo adelantar si sería por un canje, pero sí hay posibilidades de que salga”, manifestó sobre el futuro de la 'Joya' argentina.

Paulo Dybala tiene más de 180 partidos jugados con Juventus. (Foto: Getty) Paulo Dybala tiene más de 180 partidos jugados con Juventus. (Foto: Getty)

