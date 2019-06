A pedido de Antonio Conte: Inter de Milán activa la operación por uno de los pilares del 'Barza'

Inter de Milán quiere volver a meter miedo a nivel local para pelear de igual a igual, después de varios años, a la Juventus en la próxima temporada dirigirá el técnico italiano Maurizio Sarri. Es por eso que los 'neroazzurros' entrarán en el mercado de fichajes que viene y tienen un más que claro objetivo: Ivan Rakitic. Así lo apunta este jueves el medio TMW.

Se indica que el nuevo DT del Inter de Milán, Antonio Conte, le habría dado la indicación a su directiva que haga todo lo posible para contar con Ivan Rakitic. El entrenador considera que el internacional con la Selección de Croacia será clave de cara a los objetivos que tiene el club: el primordial es volver a llevarse la Serie A.

Rakitic se ha manifestado en más de una ocasión respecto a una posible salida del 'Barza' para la campaña que viene. Primero el ex mediocampista del Sevilla indicó que no tenía intención de moverse del Camp Nou, pero luego su hermano y maneger Dejan manifestó que "no conoce a ciencia cierta si el jugador se quedará" en LaLiga Santander.

No es la primera vez que el popular 'Raqueta' es voceado para ponerse la camiseta azulgrana. Ya a inicios de la temporada sonó fuera de la tienda culé, pero finalmente siguió un año más. Ahora tendrá dura competencia con la confirmada contratación del holandés Frenkie de Jong.

Ivan Rakitic llegó al Barcelona a mediados de 2014 a cambio de 25 millones de euros al Sevilla. Lo ha ganado todo con la indumentaria azulgrana de la mano de Luis Enrique y Ernesto Valverde. Las próximas horas son claves para definir su futuro en el Viejo Continente.

Ivan Rakitic tiene contrato en Barcelona hasta el año 2021. (Foto: Getty) Ivan Rakitic tiene contrato en Barcelona hasta el año 2021. (Foto: Getty Images)

