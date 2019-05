Quiso juntarlo con 'CR7': Juventus preguntó por Pochettino, pero se llevó tremenda sorpresa

Mauricio Pochettino es el entrenador de moda en Europa tras clasificar al Tottenham a la final de la Champions League. Es por eso que no debe sorprendernos que, de cara al mercado de fichajes 2019 de verano, los grandes clubes de Europa empiecen a solicitar sus servicios.



De hecho, el 'Corriere dello Sport' apunta la Juventus de Cristiano Ronaldo ha sido de los primeros clubes en preguntar por Pochettino. Sin embargo, la dirección deportiva del club decidió ni siquiera empezar las negociaciones luego de enterarse el sueldo que el argentino pide para dejar el Tottenham.

"Pochettino exagerado", publica este sábado la citada fuente sobre los 20 millones de euros por temporada que Pochettino le pidió a la Juventus. En Turín saben que es uno de los mejores entrenadores del momento, pero no están dispuestos a gastarse tanto dinero, sobre todo, cuando saben que la continuidad de Allegri está a la mano.



Precisamente el actual entrenador de la Juventus ha confirmado este sábado que en los próximos días empezará la planificación de la siguiente temporada. "La próxima semana me reuniré con el presidente para hablar de todo como hicimos todos los años. Antes de perder con Ajax ya le había comunicado que me quedaba", dijo el italiano.

La portada sobre Pocchettino. La portada sobre Pocchettino.

Mientras Pochettino amenaza con irse

El entrenador del Tottenham declaró "no estar dispuesto" a continuar en el club si el equipo no establece un proyecto ambicioso que le permita seguir entre los gigantes del fútbol europeo, en palabras recogidas por la prensa de Inglaterra.



"No estoy dispuesto a iniciar un nuevo capítulo sin un plan, sin una idea clara, sin transparencia, sin deciros qué nos queda por hacer y sin decir a nuestros hinchas qué vamos a hacer, cuál es nuestro objetivo", fue lo que indicó Mauricio Pochettino.

