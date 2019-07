No van, confirmado: Conte, técnico del Inter, descartó tener en sus planes a Icardi y Nainggolan

Tendrán que buscar equipo. Un nuevo capítulo (y no muy bueno) se abrió sobre el futuro del argentino Mauro Icardi con la camiseta del Inter de Milán , todo en el mercado de fichajes. El delantero, junto al belga Radja Nainggolan, fueron anunciados que no forman parte del proyecto neroazzurro que ahora tiene en sus manos el técnico Antonio Conte.

Mauro Icardi y Radja Nainggolan - este último llegó al Inter de Milán hace un año procedente de la Roma - no están en los planes del club, sostuve este viernes el técnico Antonio Conte en concurrida rueda de prensa.

Conte, quien tiene el desafío de recuperar a un equipo como el Inter que no ha ganado ningún título importante en ocho años, dirigirá a su conjunto ante Manchester United el sábado en Singapur. Icardi abandonó la pretemporada del equipo en Suiza el fin de semana tras llegar a un acuerdo con el club.

"El club fue muy claro al decir que él (Icardi) no forma parte de este proyecto. Esa es la realidad, él ya no está más", sostuvo Conte, quien agregó que Nainggolan también "está fuera del proyecto". No pudo ocultar que le gustaría sumar a su plantel al delantero del United Romelu Lukaku y sostuvo que sumar un atacante es imperativo para el equipo.

"No es fácil jugar sin un delantero al inicio de una temporada como esta. El mercado sigue abierto. No es fácil enfrentar a equipos como Juventus y Manchester United sin atacantes", destacó Conte, el undécimo DT que llega al Inter en nueve temporadas.

Conte se mostró frustrado con las negociaciones del Inter para reforzar el plantel y dijo que el club está "un poco atrás" en el mercado.

Hasta ahora, Inter incorporó al defensor uruguayo Diego Godín desde el Atlético Madrid, al extremo Valentino Lazaro del Hertha Berlin y al centrocampista Nicolo Barella desde Cagliari.



(Con información de Reuters)

