Tiempos difíciles: se complica llegada de De Ligt a Juventus y PSG está más que atento

Matthijs de Ligt está cerca de ponerse la camiseta de Juventus como uno de sus fichajes para la temporada que viene. Tras desechar la oferta del Barcelona al apuntar que tiene dudas sobre si irse al Camp Nou, Juventus movió ficha rápido y llegó a un acuerdo con el jugador para que sea una de sus grandes contrataciones en la campaña 2019-20.

Serán 12 millones de euros los que Matthijs de Ligt se meterá al bolsillo si es que pasa a Juventus. Aunque, en las últimas horas han surgido problemas en la negociación entre el cuadro bianconera y el holandés. Resulta que ambos conjuntos aún no fijan un precio para anunciar el traspaso por el defensor central de 19 años de edad, según SKY Sports.

Sucede que Juventus quiere pagarle al Ajax 55 millones de euros, más 10 millones correspondientes a variables, por De Ligt. No obstante, el vigente campeón del fútbol holandés no baja de los 75 millones. No se espera que haya un avance, al menos al cierre de este fin de semana.

Ante esto aparece PSG, el cual sí está dispuesto a desembolsar lo que piden por el internacional con la Selección de Holanda. La 'Juve' no debe dormirse ya que los parisinos también lo tienen en sus planes.

De otro lado, Matthijs de Ligt goza de sus vacaciones y todo lo ha dejado en manos de su representante Mino Raiola. Lo cierto es que más chances tiene de ser salir de la liga holandesa y regalar su juego en una liga de élite europea.

